NETANJAHU TRAŽIO HITAN RAZGOVOR SA ZELENSKIM: Evo i zašto
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu uputio je Ukrajini zahtev za razgovor sa predsednikom te zemlje Volodimirom Zelenskim, u okviru namere da se razvije bilateralna saradnja u protivvazdušnoj odbrani od iranskih bespilotnih letelica, saopštio je danas ukrajinski ambasador u Izraelu.
Ambasador Ukrajine u Izraelu, Jevhenij Kornjučuk, potvrdio je da je zahtev izraelske strane prenet, ali je istakao da razgovor do sada nije održan zbog ograničenja u rasporedu učesnika, preneo je izraelski Ynet.
Kornjučuk je izrazio nadu da će sastanak biti realizovan početkom naredne nedelje.
(Tanjug)
