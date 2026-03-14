Svet

NETANJAHU TRAŽIO HITAN RAZGOVOR SA ZELENSKIM: Evo i zašto

В.Н.

14. 03. 2026. u 20:18

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu uputio je Ukrajini zahtev za razgovor sa predsednikom te zemlje Volodimirom Zelenskim, u okviru namere da se razvije bilateralna saradnja u protivvazdušnoj odbrani od iranskih bespilotnih letelica, saopštio je danas ukrajinski ambasador u Izraelu.

НЕТАНЈАХУ ТРАЖИО ХИТАН РАЗГОВОР СА ЗЕЛЕНСКИМ: Ево и зашто

Foto: Profimedia

Ambasador Ukrajine u Izraelu, Jevhenij Kornjučuk, potvrdio je da je zahtev izraelske strane prenet, ali je istakao da razgovor do sada nije održan zbog ograničenja u rasporedu učesnika, preneo je izraelski Ynet.

Kornjučuk je izrazio nadu da će sastanak biti realizovan početkom naredne nedelje.

Inicijativa Izraela dolazi u kontekstu ukrajinskog iskustva u obaranju iranskih dronova i planova za uspostavljanje saradnje sa Izraelom u ovom sektoru.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Fudbal

0 9

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

14. 03. 2026. u 20:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
