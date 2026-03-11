IRAN SPREMA VELIKI UDAR NA AMERIKU? FBI izdao hitno upozorenje, obaveštajci zabrinuti
FBI je poslednjih dana upozorio policijsku upravu Kalifornije da bi Iran mogao da uzvrati na američke napade lansiranjem dronova na Zapadnu obalu u SAD, prenosi ABC njuz.
Upozorenje je stiglo baš kada je Trampova administracija pokrenula svoj napad na Islamsku Republiku. Iran uzvraĆa napadima dronovima na ciljeve širom Bliskog istoka.
"Nedavno smo dobili informacije da je početkom februara 2026. godine Iran navodno težio da izvrši iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog plovila kod obale Sjedinjenih Država, tačnije protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju da SAD izvedu napade na Iran", navodi se u upozorenju distribuiranom krajem februara, prenosi ABC njuz.
Portparolka kancelarije FBI u Los Anđelesu odbila je da komentariše.
Bela kuĆa nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.
Američki obaveštajni zvaničnici su takođe poslednjih meseci postali zabrinuti zbog sve veće upotrebe dronova od strane meksičkih narko-kartela i mogućnosti da se ta tehnologija koristi za napad na američke snage i osoblje u blizini meksičke granice.
Preporučujemo
IRAN PRETI: "Pripremite se... SAD to neće moći da kontroliše"
11. 03. 2026. u 14:33
INCIDENT U VAŠINGTONU: Kombijem udario barikade ispred Bele kuće (FOTO/VIDEO)
11. 03. 2026. u 14:14
AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".
11. 03. 2026. u 16:26
HAOS U CRNOGORSKOM PARLAMENTU: Prekinuta sednica, poslanici DPS-a opkolili sto predsedavajućeg
SEDNICA Skupštine Crne Gore prekinuta je danas nakon što je predsedavajući u tom momentu potpredsednik parlamneta Boris Pejović (PES) oduzeo reč poslanici opozicione Demokratske partije socijalista Aleksandri Vuković Kuč.
11. 03. 2026. u 17:06
"U HRVATSKOJ IRANSKA TERORISTIČKA JAZBINA" Milanović ljut na Izraelca: "Braco, ovo je Zagreb - ne Tel Aviv!"
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je navode izraelskog ambasadora Gerija Korena da se usred Zagreba nalazi teroristička jazbina u iranskoj ambasadi.
11. 03. 2026. u 13:59
Komentari (0)