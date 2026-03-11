IRAN SPREMA VELIKI UDAR NA AMERIKU? FBI izdao hitno upozorenje, obaveštajci zabrinuti

FBI je poslednjih dana upozorio policijsku upravu Kalifornije da bi Iran mogao da uzvrati na američke napade lansiranjem dronova na Zapadnu obalu u SAD, prenosi ABC njuz.

Foto: Profimedia

Upozorenje je stiglo baš kada je Trampova administracija pokrenula svoj napad na Islamsku Republiku. Iran uzvraĆa napadima dronovima na ciljeve širom Bliskog istoka.

"Nedavno smo dobili informacije da je početkom februara 2026. godine Iran navodno težio da izvrši iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog plovila kod obale Sjedinjenih Država, tačnije protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju da SAD izvedu napade na Iran", navodi se u upozorenju distribuiranom krajem februara, prenosi ABC njuz.

Portparolka kancelarije FBI u Los Anđelesu odbila je da komentariše.

Bela kuĆa nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Američki obaveštajni zvaničnici su takođe poslednjih meseci postali zabrinuti zbog sve veće upotrebe dronova od strane meksičkih narko-kartela i mogućnosti da se ta tehnologija koristi za napad na američke snage i osoblje u blizini meksičke granice.