Svet

IRAN SPREMA VELIKI UDAR NA AMERIKU? FBI izdao hitno upozorenje, obaveštajci zabrinuti

В.Н.

11. 03. 2026. u 19:41

FBI je poslednjih dana upozorio policijsku upravu Kalifornije da bi Iran mogao da uzvrati na američke napade lansiranjem dronova na Zapadnu obalu u SAD, prenosi ABC njuz.

ИРАН СПРЕМА ВЕЛИКИ УДАР НА АМЕРИКУ? ФБИ издао хитно упозорење, обавештајци забринути

Foto: Profimedia

Upozorenje je stiglo baš kada je Trampova administracija pokrenula svoj napad na Islamsku Republiku. Iran uzvraĆa napadima dronovima na ciljeve širom Bliskog istoka.

"Nedavno smo dobili informacije da je početkom februara 2026. godine Iran navodno težio da izvrši iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog plovila kod obale Sjedinjenih Država, tačnije protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju da SAD izvedu napade na Iran", navodi se u upozorenju distribuiranom krajem februara, prenosi ABC njuz.

Portparolka kancelarije FBI u Los Anđelesu odbila je da komentariše.

Bela kuĆa nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Američki obaveštajni zvaničnici su takođe poslednjih meseci postali zabrinuti zbog sve veće upotrebe dronova od strane meksičkih narko-kartela i mogućnosti da se ta tehnologija koristi za napad na američke snage i osoblje u blizini meksičke granice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne
Svet

0 0

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: "Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne"

VRHOVNI sud Turske potvrdio je kazne zatvora od 30 godina za kapetana Marka Bekavca i prvog oficira Alija Alboharija sa broda za rasute terete „Fenišan M“. Odluka je doneta uprkos apsurdnoj činjenici da je kapetan pušten na slobodu u avgustu prošle godine, dok njegov kolega, osuđen po istim optužbama za nemar, ostaje u zatvoru, javlja „Sitrejd Maritim njuz“ .

10. 03. 2026. u 16:44

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
Politika

0 41

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MANJA POTROŠNJA, VEĆA STABILNOST: Energetska efikasnost u službi javnog zdravlja

MANjA POTROŠNjA, VEĆA STABILNOST: Energetska efikasnost u službi javnog zdravlja