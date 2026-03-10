MAĐARSKI IZBORI KAO KLJUČ ZA NAFTU Sijarto: Ako Orban pobedi na izborima, Kijev će obnoviti tranzit nafte preko „Družbe“ u roku od dana
AKO stranka mađarskog premijera Viktora Orbana pobedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Ukrajina će biti primorana da napravi kompromis i ponovo pokrene tranzit ruske nafte preko naftovoda „Družba“ u roku od jednog dana kako bi joj Budimpešta odobrila kredit EU od 90 milijardi evra, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
- Ako rezultati izbora budu onakvi kakvi se nadamo, onda će 13. aprila biti jasno da je nivo inženjerske stručnosti u Ukrajini toliko visok da će pronaći rešenje u roku od jednog dana kako bi ovaj cevovod postao operativan. Moraće da naprave kompromis sa nama ako će živeti sa nama još četiri godine, a od nas će zavisiti da li će vojni kredit EU proći - rekao je Sijarto govoreći u Kečkemetu.
Prema njegovim rečima, Kijev „čini sve što može da spreči nepovoljan ishod izbora“.
Pored toga, Sijarto je poslao poruku Briselu da mora odmah da dozvoli povratak ruskih energenata na evropsko tržište kako bi se izbegao rast cena i podrivanje ekonomije.
Mađarska je 18. februara obustavila isporuku dizela Ukrajini, a 20. februara blokirala je kredit EU Kijevu od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit nafte iz Rusije. Prema Sijartu, to je učinjeno kao odgovor na ucenu kijevskog režima, koji iz političkih razloga ne nastavlja tranzit ruske nafte preko cevovoda „Družba“, pokušavajući da izazove energetsku krizu u zemlji i utiče na aprilske izbore.
Mađarske vlasti su više puta tvrdile da se Ukrajina aktivno meša u mađarsku predizbornu kampanju kako bi na aprilskim izborima dovela na vlast opozicionu vladu koju predvodi lider stranke „Tisa“ Peter Mađar. Ova vlada će odobriti transfer mađarskog novca korumpiranom ukrajinskom režimu i ubrzati pristupanje Ukrajine EU.
Govoreći na protestu protiv ucene Ukrajine ispred ukrajinske ambasade u Budimpešti, Sijarto je izjavio da se Ukrajina meša u mađarske izbore mnogo flagrantnije i ozbiljnije nego ikada ranije.
(Sputnjik)
