"NEMA NOVOG VOĐE DOK MI NE ODOBRIMO" Oglasio se Tramp: Ne želim da ljudi za pet godina moraju ponovo da rade istu stvar
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da sledeći lider Irana "neće dugo trajati" ukoliko nema odobrenje Bele kuće
- Moraće da dobije naše odobrenje. Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo trajati. Želimo da budemo sigurni da nećemo morati da se vraćamo na isto svakih deset godina, kada nemate predsednika poput mene koji će to uraditi - rekao je Tramp za ABC News, dok se Iran priprema da imenuje naslednika pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneja.
- Ne želim da ljudi za pet godina moraju ponovo da rade istu stvar, ili još gore, da im dozvolimo da imaju nuklearno oružje - dodao je on.
