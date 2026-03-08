"ORBAN ĆE PROGLASITI VANREDNO STANJE I IZBORI SE NEĆE NI DESITI" Stiglo jezivo upozorenje o situaciji u Mađarskoj
PREMA mišljenju Dominika Heja, doktora političkih nauka sa Univerziteta u Varšavi, postoji mogućnost da Viktor Orban pokuša da iskoristi situaciju sa Ukrajinom kako bi pomerio termin parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji su zakazani za 12. april.
Stranka Fides, na čijem je čelu mađarski premijer Viktor Orban, izvela je vojsku na ulice, a kao razlog navodi se "moguć napad iz Ukrajine".
"Ili rezultat ili vanredno stanje"
Na ulicama Mađarske nalazi se vojska jer je Viktor Orban rekao da bi Ukrajina mogla napasti energetsku infrastrukturu. Podignut je i nivo terorističke pretnje za dva stepena, pa su raspoređene i antiterorističke jedinice - rekao je u programu Polsat News politikolog specijalizovan za mađarsku politiku
Prema njegovim rečima, mađarska vlada može razmatrati različite scenarije u zavisnosti od razvoja situacije. Ukoliko bi parlament odlučio da uvede vanredno stanje, izbori u Mađarskoj bi mogli najpre biti odloženi za 150 dana, a zatim bi se vanredno stanje moglo produžavati svakih 90 dana.
Ankete: Orban bi mogao da izgubi vlast
Najnovije ankete pokazuju da bi Fides, posle dugogodišnje vlasti, mogao da izgubi izbore u Mađarskoj.
Mnoge ankete ukazuju na značajnu prednost opozicione stranke Tisa, koju predvodi Peter Mađar.
Prema istraživanju instituta Republikon Intezet, ta stranka može računati na 47 odsto podrške, dok Fides ima oko 39 odsto. Slično pokazuje i analiza portala Politiko, prema kojoj Tisa ima 48 odsto podrške, a Fides 39 odsto.
(onet.pl)
