NEMIRNA noć na Bliskom istoku, nakon što je Iran pokrenuo novi talas napada. U toku je deveti dan sukoba. Sirene su se više puta oglasile u Kuvajtu, u napadu pogođena i zgrada u kojoj su smeštene vladine kancelarije. Tramp zapretio novim napadima.

Foto printskrin oruzjeonline.com/militarywhachmagazine

Kuvajtska vojska saopštila je da su civilni objekti u Kuvajtu oštećeni nakon presretanja dronova.

- Neki civilni objekti su pretrpeli materijalnu štetu kao rezultat pada krhotina i gelera tokom operacija presretanja - citiran je zvanični portparol Ministarstva odbrane u objavi na X, koju je podelila kuvajtska vojska.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji je zahvatio soliter u Kuvajtu.

Prema izveštajima lokalnih medija, vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, kao i u soliteru gde su smeštene kancelarije vlade.

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.

Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.

- Vazduhoplovne snage zemlje nastavljaju da napadaju neprijateljske vazdušne ciljeve", rekao je portparol, dok vojska poziva građane i stanovnike da se "pridržavaju bezbednosnih uputstava -.

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.

On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.

Teheran u plamenu

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.

Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.

Napadnuta ambasada SAD u Oslu

Američka ambasada u Oslu pretrpela je manju štetu nakon što je pogođena eksplozijom rano u nedelju. Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih.

Portparol policije Mikael Delemir rekao je za NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje ambasade, dodajući da je u toku potraga za osumnjičenima.

Očevici su rekli lokalnim medijima da su čuli glasnu eksploziju u blizini kompleksa ambasade u zapadnom Oslu oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu.

Nije poznato ko je odgovoran za napad.

Rakete ispaljene na Emirate

Sirene su se oglasile u Emiratima. Građani u UAE su pozvani da se sklone na bezbedno zbog pretnje od napada.

Gori aerodrom u Kuvajtu

Vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, a mete su bile i zgrade vlade.

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.

Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.

Liban na meti napada

Tokom noći zabeležene eksplozije u južnim delovima Bejruta.

BONUS VIDEO