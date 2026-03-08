uživoTOTALNA ESKALACIJA SUKOBA: Iran udario svom silinom, ima mrtvih u napadu na Kuvajt, Napadnuta ambasada SAD u Oslu
NEMIRNA noć na Bliskom istoku, nakon što je Iran pokrenuo novi talas napada. U toku je deveti dan sukoba. Sirene su se više puta oglasile u Kuvajtu, u napadu pogođena i zgrada u kojoj su smeštene vladine kancelarije. Tramp zapretio novim napadima.
Kuvajtska vojska saopštila je da su civilni objekti u Kuvajtu oštećeni nakon presretanja dronova.
- Neki civilni objekti su pretrpeli materijalnu štetu kao rezultat pada krhotina i gelera tokom operacija presretanja - citiran je zvanični portparol Ministarstva odbrane u objavi na X, koju je podelila kuvajtska vojska.
Snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji je zahvatio soliter u Kuvajtu.
Prema izveštajima lokalnih medija, vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, kao i u soliteru gde su smeštene kancelarije vlade.
Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.
Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.
- Vazduhoplovne snage zemlje nastavljaju da napadaju neprijateljske vazdušne ciljeve", rekao je portparol, dok vojska poziva građane i stanovnike da se "pridržavaju bezbednosnih uputstava -.
Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?
Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.
Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.
"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.
On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.
Teheran u plamenu
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.
Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.
Napadnuta ambasada SAD u Oslu
Američka ambasada u Oslu pretrpela je manju štetu nakon što je pogođena eksplozijom rano u nedelju. Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih.
Portparol policije Mikael Delemir rekao je za NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje ambasade, dodajući da je u toku potraga za osumnjičenima.
Očevici su rekli lokalnim medijima da su čuli glasnu eksploziju u blizini kompleksa ambasade u zapadnom Oslu oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu.
Nije poznato ko je odgovoran za napad.
Rakete ispaljene na Emirate
Sirene su se oglasile u Emiratima. Građani u UAE su pozvani da se sklone na bezbedno zbog pretnje od napada.
Gori aerodrom u Kuvajtu
Vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, a mete su bile i zgrade vlade.
Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.
Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.
Liban na meti napada
Tokom noći zabeležene eksplozije u južnim delovima Bejruta.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp naredio vanredne mere za Persijski zaliv - Napadnut američki konzulat u Dubaiju (FOTO/VIDEO)
03. 03. 2026. u 06:56 >> 22:23
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)