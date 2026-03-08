KRIZNI PR U VAŠINGTONU ZBOG TOKA RATA? Ruska obaveštajna podrška Iranu nasuprot mnogo većoj koordinaciji NATO-a sa Ukrajinom

ZVANIČNICI Sjedinjenih Država, koji su govorili za Vašington post, izvestili su da Rusija dostavlja Iranu obaveštajne podatke o lokacijama američke vojne imovine, uključujući ratne brodove, avione i baze na Bliskom istoku.

Foto printskrin

Ovo dolazi nakon što su SAD i Izrael započele vojnu kampanju punih razmera protiv Irana 28. februara, na šta su iranske snage odgovorile lansiranjem velikih balističkih raketnih udara na vojne i druge strateške ciljeve širom regiona. Ruska podrška je navodno uključivala obezbeđivanje satelitskog nadzora i drugih vrsta izviđačkih podataka, pomažući Iranu da optimizuje ciljanje američkih i izraelskih objekata, snaga i strateških lokacija tokom tekućeg sukoba. Istinitost ovih tvrdnji ostaje pod znakom pitanja, a izveštaji o ruskom učešću potencijalno pomažu u smanjenju posledica u odnosima sa javnošću koje se očekivaju kada se obim američkih gubitaka šire objavi.

Foto printskrin oruzjeonline.com





Foto MoD Rusije

Ruske i iranske snage imaju istoriju bliske integracije svojih operacija na prvoj liniji fronta, posebno u Siriji gde su dve strane sprovodile višegodišnje zajedničke operacije zajedno sa sirijskom vladom i Severnom Korejom protiv pobunjeničkih grupa koje podržavaju Zapad i Turska. Zapadni izvori su takođe izveštavali da su iranski operateri dronova igrali značajnu ulogu u rusko-ukrajinskom ratu, posebno od 2022. do 2023. godine, pošto su Šahed 136 i drugi tipovi iranskih dronova brzo uvedeni u upotrebu šest meseci nakon početka neprijateljstava velikih razmera. Ipak, obim odbrambenih veza između dve zemlje imao je ozbiljna ograničenja, jer se Rusija pokazala veoma sklonom da se povinuje zapadnom i izraelskom pritisku po pitanjima isporuke naoružanja za protivvazdušnu odbranu Iranu i Siriji, otkazujući više velikih ugovora za opremanje obe zemlje sredstvima kao što su presretači MiG-31 i sistemi protivvazdušne odbrane S-300, i blokirajući još nekoliko, umanjujući svoju poziciju iz sovjetskog doba.



Ruska obaveštajna podrška bi potencijalno mogla da odražava ogromne količine obaveštajnih podataka koje su države Zapadnog bloka pružile Ukrajini. Međutim, veliki broj zapadnog oružja velikog uticaja koje je dostavljeno Ukrajini i koje koristi satelitsko navođenje, kao i veoma značajan broj savetnika, izvođača radova i aktivnog osoblja iz zemalja članica NATO-a koje deluje u Ukrajini, učinili su ovu podršku mnogo uticajnijom, dok Rusija nema slično prisustvo na terenu kako bi podržala Iran da bolje koristi svoje obaveštajne podatke. Nakon ukrajinskog napada na rusku energetsku infrastrukturu u martu 2025. godine, koristeći raketnu artiljeriju HIMARS koju su isporučile SAD, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tvrdila je da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska igrale centralnu ulogu u njegovom olakšavanju. „[Imamo] razloge da verujemo da su ciljanje i navigacija olakšani putem francuskih satelita i da su britanski stručnjaci uneli koordinate [cilja] i lansirali [rakete]“. „Komanda je stigla iz Londona“, primetila je. Foto printskrin oruzjeonline.com



U oktobru 2025. godine, američki i ukrajinski zvaničnici, govoreći za Financial Times, izvestili su da su SAD igrale ključnu ulogu u tekućim napadima velikih razmera na ruska energetska postrojenja koji su se lansirali iz Ukrajine. Otkriveno je da se američki obaveštajni podaci dostavljaju kako bi se ukrajinskim operaterima dronova omogućilo da planiraju rute i visine svojih letova i da odaberu najbolji tajming za napade, dok američki savetnici takođe određuju prioritete ciljeva. Izvori su izvestili da su ukrajinski napadi na energetska postrojenja u Vašingtonu viđeni kao „instrument“ za potkopavanje ruske ekonomije i pritisak na Moskvu da zamrzne sukob pod uslovima povoljnim za zapadne interese. Ova otkrića slede nakon izjave portparola Kremlja Dmitrija Peskova koji je tvrdio da je Moskvi „očigledno“ da se „sva infrastruktura NATO-a i SAD koristi za prikupljanje i prosleđivanje obaveštajnih podataka ukrajinskoj strani“.



Već u februaru 2023. godine, zvanično saopštenje Kremlja tvrdi: „Vidimo kako cela vojna infrastruktura NATO-a radi protiv Rusije i vidimo kako cela obaveštajna infrastruktura NATO-a, uključujući izviđačku avijaciju i satelitske grupe, radi u interesu Ukrajine u režimu 24/7.“ Ovo je uključivalo brzo pružanje podataka o ciljanju za raketne i artiljerijske napade, što je teško nanelo štetu ruskim snagama. Pre izbijanja totalnog rata u Ukrajini, ruski zvaničnici su takođe naširoko tvrdili da su pobunjeničke grupe u Siriji koristile podatke o ciljanju koje su im dostavile članice NATO-a kako bi napadnule vredne ruske i sirijske ciljeve. Nakon velikih gubitaka koje su ruske snage pretrpele kao rezultat zapadnih napada pokrenutih preko Ukrajine, pružanje značajnog, mada mnogo nižeg, stepena podrške iranskim udarima na Sjedinjene Države i njihove strateške partnere bilo bi daleko od nezamislivog. Ipak, s obzirom na to da su odnosi između Rusije i Irana daleko manje bliski nego između članica NATO-a i Ukrajine, ostaje značajna mogućnost da je ruska podrška manja nego što su zapadni izvori naširoko izveštavali.

(militarywatchmagazine.com)

