Politika

VODITELJKA PRVE TV UKAZALA NA NEODGOVORNOST OPOZICIONARA Stamenićeva: Jedan ne može rano da se budi za emisiju, drugi ne može vikendom...

В.Н.

08. 03. 2026. u 07:53

VODITELjKA PRVE TV Marija Savić Stamenić, otkrila je u emisiji "JUTRO" kako se ponašaju opozicioni političari.

Foto: V. Danilov

- Jedan nije hteo da mi dođe u emisiju jer 'ne može da se budi rano ujutru kao Vučić', bivši predsednik DS-a Zoran Lutovac ne može vikendom... Znači, borite se protiv te 'strašne i zle vlasti' a ne možete da se probudite za emisiju, ne možete vikendom - izjavila je voditeljka jutarnjeg programa Prve, Marija Savić Stamenić.

U jutarnjem programu gostovao je profesor Čedomir Antić. On se osvrnuo na ponašanje "progonjenih" novinara sa N1 i Nove S.

Prof. Čedomir Antić: "To isto kao ovi ljudi sa N1 i Nove S. Imaju emisije koje im donose ogroman novac, kažu da su progonjeni a onda 3 meseca idu na odmor! Šta je, diktatura ide na odmor, je li?! - zapitao se Antić.

