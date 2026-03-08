IRAN TOKOM NOĆI NAPAO 4 DRŽAVE: Ispaljene rakete i dronovi
IRAN je tokom protekle noći izvršio više napada raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein, prenosi danas Al Džazira.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je iranski napad dronom prouzrokovao materijalnu štetu na postrojenju za desalinizaciju vode.
Do iranskog napada na postrojenje za desalinizaciju vode u Bahreinu došlo je dan nakon što je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao da su Sjedinjene Američke Države gađale postrojenje za desalinizaciju slatke vode na ostrvu Kešm na jugu Irana i da su time napravile "presedan".
Većina zemalja oko Persijskog zaliva u velikoj meri zavisi od desalinizirane vode za obezbeđivanje vode za svoje stanovnike.
Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je danas da je njihova protivvazdušna odbrana presrela rakete i dronove iz Irana, i da su zvuci koji su se čuli u zemlji rezultat presretanja projektila.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta je saopštilo da su dva pripadnika granične bezbednosti te zemlje poginula u zoru dok su bili na dužnosti, ne navodeći tačne okolnosti i mesto njihove smrti.
Civilni objekti u Kuvajtu su oštećeni od pada krhotina nakon presretanja dronovima, saopštila je kuvajtska vojska.
- Neki civilni objekti su pretrpeli materijalnu štetu kao rezultat krhotina i šrapnela koji su pali tokom operacija presretanja - rekao je portparol Ministarstva odbrane Kuvajta u objavi na platformi Iks.
Snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji je zahvatio kulu u Kuvajt sitiju.
Portparol Ministarstva odbrane Kuvajta je kazao da vazduhoplovne snage Kuvajta "nastavljaju da napadaju neprijateljske vazdušne mete", a vojska je pozvala građane i stanovnike da se "pridržavaju uputstava za bezbednost".
Rano jutros je na glavnom aerodromu u Kuvajtu izbio požar u rezervoarima za gorivo nakon napada dronom, kako je saopštila kuvajtska vojska, ali je u međuvremenu ugašen.
Istovremeno, Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je sprečilo još jedan napad i da su oborena još tri drona u blizini Rijada.
Prethodno je Ministarstvo odbrane objavilo da je sprečilo napad dronom na diplomatsku četvrt Rijada i da je oboreno još najmanje 15 drugih dronova.
Savet za saradnju u Zalivu (GCC) je saopštilo da kontinuirani napadi Irana na Bahrein i Kuvajt predstavljaju "opasne činove agresije" koji ugrožavaju regionalnu bezbednost i stabilnost.
