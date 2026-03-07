Svet

JEZIVO PONAŠANJE PREDSEDNIKA AMERIKE! Tramp najavio: Posle operacije u Iranu, prelazimo na Kubu!

В.Н.

07. 03. 2026. u 17:11

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je nazvao situaciju na Kubi katastrofalnom i dodao da će Sjedinjene Države usmeriti pažnju na nju nakon što se završi operacija protiv Irana.

FOTO: Tanjug/AP

„Imaće divan novi život, ali sada je na izdisaju. Međutim, naš fokus je trenutno na Iranu“, rekao je na samitu „Štit Amerike“ na Floridi.

Dodao je da Kuba želi da postigne dogovor i da pregovara s njim i američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

Tramp je rekao i da su SAD zvanično priznale sadašnju vladu Venecuele.

U prisustvu lidera više od deset latinoameričkih zemalja, Tramp je potpisao proglas o osnivanju vojne koalicije za borbu protiv narko-kartela.

Tramp je naglasio da Sjedinjene Države imaju napredno oružje i da su spremne da ga rasporede ako to zatraže zemlje u regionu.

„Sve što treba da uradite jeste da nam kažete gde se nalaze“, dodao je.

(Sputnjik)
 

