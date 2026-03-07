JEZIVO PONAŠANJE PREDSEDNIKA AMERIKE! Tramp najavio: Posle operacije u Iranu, prelazimo na Kubu!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je nazvao situaciju na Kubi katastrofalnom i dodao da će Sjedinjene Države usmeriti pažnju na nju nakon što se završi operacija protiv Irana.
„Imaće divan novi život, ali sada je na izdisaju. Međutim, naš fokus je trenutno na Iranu“, rekao je na samitu „Štit Amerike“ na Floridi.
Dodao je da Kuba želi da postigne dogovor i da pregovara s njim i američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.
Tramp je rekao i da su SAD zvanično priznale sadašnju vladu Venecuele.
U prisustvu lidera više od deset latinoameričkih zemalja, Tramp je potpisao proglas o osnivanju vojne koalicije za borbu protiv narko-kartela.
Tramp je naglasio da Sjedinjene Države imaju napredno oružje i da su spremne da ga rasporede ako to zatraže zemlje u regionu.
„Sve što treba da uradite jeste da nam kažete gde se nalaze“, dodao je.
(Sputnjik)
Preporučujemo
IRGC SAOPŠTIO: Izveden masovan napad dronovima na bazu Al Dafra u UAE
07. 03. 2026. u 18:18
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
"SVE SAM TO PROŠLA SA SAŠOM" Suzana potresena zbog Zorice: "Kancer kao da je zarazna bolest, ne znam od čega je operisana"
VEČERAS se u Sava Centru održava prvi od tri koncerta Marije Šerifović u 2026. godini.
06. 03. 2026. u 20:27
Komentari (0)