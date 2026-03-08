NOVA RUSKA RAKETA LEDI KRV KIJEVU VSU objavio fotografije krstarećeg projektila: „Izdelije-30“ kao pristupačna alternativa H-101? (VIDEO)

UKRAJINSKI analitički izvori objavili su fotografiju i tehničke podatke, kako tvrde, nove ruske podzvučne krstareće rakete namenjene strateškim bombarderima Tu-95MSM i Tu-160M.

Foto: Tviter

Prema njihovim navodima, reč je o projektilu pod oznakom „Izdelije-30“.

Objava je izazvala pažnju jer se raketa opisuje kao potencijalno jeftinija i masovno proizvedena alternativa poznatoj ruskoj krstarećoj raketi H-101, koja se već koristi u dugometnim udarima.

Foto printskrin oruzjeonline.com

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREMA UKRAJINSKIM IZVORIMA

Ukrajinski analitičari navode da nova raketa ima procenjeni domet od oko 1.500 kilometara. Bojeva glava, prema istim tvrdnjama, teška je oko 800 kilograma, dok se brzina kretanja procenjuje između 600 i 800 kilometara na čas, što je svrstava u kategoriju podzvučnih krstarećih projektila.

Posebno se ističe da je raketa opremljena satelitskim navigacionim modulom Kometa-M12, za koji se tvrdi da je otporan na elektronsko ratovanje. Ovakva karakteristika bila bi značajna u uslovima intenzivnog ometanja i protivmere sistema PVO.

Za sada nema zvanične potvrde iz Moskve. Rusko Ministarstvo odbrane nije komentarisalo objavljene informacije, niti je potvrdilo postojanje projektila pod tim nazivom.

JEFTINIJA ALTERNATIVA H-101?

Prema tumačenju ukrajinskih izvora, „Izdelije-30“ je razvijen kao jednostavniji i ekonomičniji analog krstareće rakete H-101. H-101 predstavlja jednu od najpoznatijih ruskih vazdušno-lansiranih krstarećih raketa dugog dometa i koristi se sa strateških bombardera.

Ako su navodi tačni, „Izdelije-30“ bi mogao predstavljati pokušaj optimizacije troškova i povećanja proizvodnih kapaciteta, uz zadržavanje osnovnih taktičko-tehničkih karakteristika potrebnih za udare na velikim udaljenostima.

U savremenim sukobima, masovna proizvodnja i dostupnost municije često postaju podjednako važni kao i tehnološka sofisticiranost pojedinačnih sistema.

KONTEKST RAZVOJA NOVIH SISTEMA

Čak i ako se informacije o „Izdelije-30“ pokažu tačnim, razvoj nove krstareće rakete ne bi predstavljao iznenađenje. Ruski vojno-industrijski kompleks poslednjih godina kontinuirano unapređuje postojeće sisteme i paralelno razvija nove modele municije.

Tokom sukoba u Ukrajini, ruske oružane snage uvele su u upotrebu više novih vrsta raketa i modernizovanih verzija postojećih projektila, koji se koriste za udare na ciljeve na teritoriji pod kontrolom vlasti u Kijevu.

Novi projektil, ukoliko bude potvrđen, uklapa se u obrazac postepenog prilagođavanja arsenala realnim borbenim uslovima. U praksi, sistemi se često prvo pojavljuju u ograničenim serijama, zatim prolaze testiranja u operativnom okruženju, a potom se, u slučaju pozitivnih rezultata, uvode u širu proizvodnju.

Foto printskrin oruzjeonline.com

OTVORENA PITANjA

Za sada ostaje više nepoznanica. Nije jasno da li je „Izdelije-30“ potpuno novi projekat ili modifikacija postojećeg sistema. Takođe, ne postoje potvrđeni podaci o stvarnom broju proizvedenih jedinica niti o eventualnoj upotrebi u operacijama.

Fotografija koju su objavili ukrajinski analitički resursi dodatno podstiče raspravu, ali bez zvaničnih komentara iz Rusije teško je doneti konačne zaključke.

Ukoliko se potvrdi postojanje i serijska proizvodnja „Izdelije-30“, to bi moglo ukazivati na nameru Moskve da obezbedi dodatnu, cenovno efikasniju platformu za dugometne vazdušne udare, uz očuvanje sposobnosti dejstva sa strateških bombardera Tu-95MSM i Tu-160M.

Za sada, informacije ostaju u domenu analitičkih procena i otvorenih pitanja, dok zvanična potvrda ili demanti tek treba da uslede.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"