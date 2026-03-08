Svet

PEZEŠKIJAN OBJASNIO: Neprijatelji loše protumačili izjavu o prekidu napada na susede

P. Đurđević

08. 03. 2026. u 07:31

IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija.

ПЕЗЕШКИЈАН ОБЈАСНИО: Непријатељи лоше протумачили изјаву о прекиду напада на суседе

Foto: Profimedia

- Više puta je rečeno da smo braća i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da uznemirimo njen narod - rekao je Pezeškijan, prenosi Rojters.

Izjava koju je Pezeškijan dao juče da je Iranski prelazni savet, telo koje upravlja zemljom do izbora novog vrhovnog vođe, odlučio da obustavi napade na susedne države, osim u slučajevima napada sa njihove strane, bila je protumačena kao odluka o obustavi napada na zemlje oko Persijskog zaliva, ali su se iranski udari na te zemlje nastavili.

- Ne nameravamo da vršimo invaziju na susedne zemlje. Savet je juče odlučio da ne napada ili ne lansira rakete na susedne zemlje, osim u slučaju njihovih napada na Iran. Mnogo puta smo rekli da su oni naša braća. I moramo zajedno da radimo na uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu - rekao je Pezeškijan juče u video-poruci na iranskoj državnoj televiziji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLANETA TONE U ŽIVO BLATO IRANSKOG RATA: Posledice agresije SAD i Izraela šire se dalje od dometa bilo koje rakete
Svet

0 3

PLANETA TONE U ŽIVO BLATO IRANSKOG RATA: Posledice agresije SAD i Izraela šire se dalje od dometa bilo koje rakete

AMERIČKO-izraelsko-iranski sukob podseća na živo blato u koje je nevoljno uvučen ceo svet - mogao bi da glasi sažetak događaja od 28. februara do danas. Slavodobitni Trampovi govori u kojima je tvrdio da rat samo što nije završen, jer je pobijeno 48 iranskih čelnika bez kojih ta država ne može da funkcioniše i da su uništeni njeni glavni vojni efektivi, demantuju sve češći i sve precizniji udari iranskih raketa na američke baze na Bliskom i Srednjem istoku.

08. 03. 2026. u 07:28

Politika
Tenis
Fudbal
Kako smanjiti nadutost i poboljšati varenje?

Kako smanjiti nadutost i poboljšati varenje?