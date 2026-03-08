PEZEŠKIJAN OBJASNIO: Neprijatelji loše protumačili izjavu o prekidu napada na susede
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija.
- Više puta je rečeno da smo braća i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da uznemirimo njen narod - rekao je Pezeškijan, prenosi Rojters.
Izjava koju je Pezeškijan dao juče da je Iranski prelazni savet, telo koje upravlja zemljom do izbora novog vrhovnog vođe, odlučio da obustavi napade na susedne države, osim u slučajevima napada sa njihove strane, bila je protumačena kao odluka o obustavi napada na zemlje oko Persijskog zaliva, ali su se iranski udari na te zemlje nastavili.
- Ne nameravamo da vršimo invaziju na susedne zemlje. Savet je juče odlučio da ne napada ili ne lansira rakete na susedne zemlje, osim u slučaju njihovih napada na Iran. Mnogo puta smo rekli da su oni naša braća. I moramo zajedno da radimo na uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu - rekao je Pezeškijan juče u video-poruci na iranskoj državnoj televiziji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
