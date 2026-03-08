HEGSET OŠTRO ZAPRETIO: Ako ubijate Amerikance i pretite im bilo gde, progonićemo vas i ubijaćemo vas
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset zapretio je svima koji ubiju nekog Amerikanca bilo gde u svetu da će se američke snage za to osvetiti.
- Ako ubijate Amerikance, ako pretite Amerikancima bilo gde na svetu, progonićemo vas bez oklevanja i ubijaćemo vas - naveo je Hegset u objavi na platformi Iks Centralne komande američke vojske (CENTCOM).
Video snimak od 21 sekunde koji prati Hegsetovu pretnju prikazuje niz vozila i objekata koje bombarduju i uništavaju američke snage.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
