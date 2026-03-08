HEGSET OŠTRO ZAPRETIO: Ako ubijate Amerikance i pretite im bilo gde, progonićemo vas i ubijaćemo vas

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset zapretio je svima koji ubiju nekog Amerikanca bilo gde u svetu da će se američke snage za to osvetiti.

- Ako ubijate Amerikance, ako pretite Amerikancima bilo gde na svetu, progonićemo vas bez oklevanja i ubijaćemo vas - naveo je Hegset u objavi na platformi Iks Centralne komande američke vojske (CENTCOM).

"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Video snimak od 21 sekunde koji prati Hegsetovu pretnju prikazuje niz vozila i objekata koje bombarduju i uništavaju američke snage.

