PROLEĆE STIGLO RANIJE Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Hladno jutro, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine, dok se po kotlinama i rečnim dolinama očekuje i kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano vreme.
Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša.
Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine, dok će se najniža temperatura kretati od -1 do 6, a najviša od 15 do 19 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Hladno jutri, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, dok će u toku dana biti sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče umeren do pojačan, s najnižom temperaturom od 0 do 6, a najvišom dnevnom oko 19 stepeni.
PROGNOZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15. marta, jutra će biti hladna sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine.
Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 15 do 19 stepeni.
U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz nešto više oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.
U drugom delu sedmice i na severu i zapadu očekuje se prolazno umereno naoblačenje.
Početkom naredne sedmice u košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno dostizati i olujne udare.
