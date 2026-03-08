SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKO-ALBANSKU GRANICU: Potres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale

ZEMLjOTRES jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros grčko-albansku pograničnu oblast, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od pet kilometara, preneo je Rojters.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

