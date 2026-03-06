PESKOV O PRETNJAMA UPUĆENIM ORBANU: Vreme je da se Zelenski pozove na Član 5 NATO povelje
PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući pretnje predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog upućene mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, rekao je da je "vreme da se Zelenski pozove na Član 5 Povelje NATO-a o kolektivnoj odbrani".
- Vreme je da se pozove na Član 5 NATO - rekao je Peskov ironično i u šali novinaru "Vesti" Pavlu Zarubinu, aludirajući na pretnje Zelenskog upućene mađarskom premijeru, prenosi RIA Novosti.
Član 5 Severnoatlantskog ugovora propisuje da se oružani napad na jednu ili više članica u Evropi ili Severnoj Americi smatra napadom na sve članice.
Zelenski je u četvrtak rekao da se nada da će "određena osoba" u Evropskoj uniji, misleći na mađarskog premijera Viktora Orbana, prestati da blokira kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra, u suprotnom bi, kako je naveo, "mogao da da kontakt podatke te osobe ukrajinskim oružanim snagama".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: AMERIČKA PODMORNICA TORPEDOM POGODILA IRANSKI BROD
Preporučujemo
PUTINOV SPECIJALAC UPOZORAVA: EU preti totalni energetski kolaps zbog odluka Brisela
06. 03. 2026. u 09:21
KRUPAN KORAK NOVE ČLANICE NATO: Moskvi de to neće svideti
05. 03. 2026. u 23:00
AMERIKANCI POSLALI ESKADRILU DA PRESRETNE DVA RUSKA AVIONA: Susret na nebu blizu Aljaske
05. 03. 2026. u 22:20
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)