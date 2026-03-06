Svet

PESKOV O PRETNJAMA UPUĆENIM ORBANU: Vreme je da se Zelenski pozove na Član 5 NATO povelje

В. Н.

06. 03. 2026. u 09:44

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući pretnje predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog upućene mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, rekao je da je "vreme da se Zelenski pozove na Član 5 Povelje NATO-a o kolektivnoj odbrani".

ПЕСКОВ О ПРЕТЊАМА УПУЋЕНИМ ОРБАНУ: Време је да се Зеленски позове на Члан 5 НАТО повеље

Foto: Profimedia

- Vreme je da se pozove na Član 5 NATO - rekao je Peskov ironično i u šali novinaru "Vesti" Pavlu Zarubinu, aludirajući na pretnje Zelenskog upućene mađarskom premijeru, prenosi RIA Novosti.

Član 5 Severnoatlantskog ugovora propisuje da se oružani napad na jednu ili više članica u Evropi ili Severnoj Americi smatra napadom na sve članice.

Zelenski je u četvrtak rekao da se nada da će "određena osoba" u Evropskoj uniji, misleći na mađarskog premijera Viktora Orbana, prestati da blokira kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra, u suprotnom bi, kako je naveo, "mogao da da kontakt podatke te osobe ukrajinskim oružanim snagama".

(Tanjug)

