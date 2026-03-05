IRAN DEMANTUJE AMERIKANCE DA HOĆE PREGOVORE: Spremamo se za dug rat, nikakve poruke nismo slali
IRAN nije slalo nikakve poruke Sjedinjenim Američkim Državama i sprema se za dugotrajan rat, rekao je za Tasnim neimenovani iranski zvaničnik.
- Nikakva poruka nije poslata iz Irana u SAD, niti će biti dat bilo kakav odgovor na američke poruke. Iranske oružane snage su se pripremile za dug rat - rekao je zvaničnik.
Američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa situacijom izjavio ja da su Iranci poslednjih nekoliko dana slali poruke Trampovoj administraciji preko zemalja Persijskog zaliva, ali i drugih država u regionu Bliskog istoka, ali SAD nisu odgovorile.
Njujork tajms je objavio da su operativci iranskog ministarstva obaveštajnih poslova indirektno kontaktirali CIA preko jedne obaveštajne službe treće zemlje sa ponudom da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba.
Preporučujemo
RUTE NAJAVLjUJE: NATO bi mogao da aktivira odredbu o kolektivnoj odbrani protiv Irana
05. 03. 2026. u 08:38
IRAN IZRIČITO NEGIRA: Turska je prijateljska zemlja, nismo lansirali projektil prema njoj
05. 03. 2026. u 08:17
IRAN POGODIO AMERIČKI TANKER U PERSIJSKOM ZALIVU: "Nije nas briga koliko će rat trajati, nećemo odustati"
ŠESTI dan rata na Bliskom istoku. Bliski istok je u plamenu novih vazdušnih napada. Razmena vatre između savezništva SAD–Izrael i Irana dostiže kritičnu tačku, dok su pod udarom gradovi, vojne baze i diplomatska uporišta.
05. 03. 2026. u 06:53 >> 07:48
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)