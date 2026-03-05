Svet

IRAN DEMANTUJE AMERIKANCE DA HOĆE PREGOVORE: Spremamo se za dug rat, nikakve poruke nismo slali

Новости онлине

05. 03. 2026. u 07:31

IRAN nije slalo nikakve poruke Sjedinjenim Američkim Državama i sprema se za dugotrajan rat, rekao je za Tasnim neimenovani iranski zvaničnik.

ИРАН ДЕМАНТУЈЕ АМЕРИКАНЦЕ ДА ХОЋЕ ПРЕГОВОРЕ: Спремамо се за дуг рат, никакве поруке нисмо слали

Foto: Printscreen

- Nikakva poruka nije poslata iz Irana u SAD, niti će biti dat bilo kakav odgovor na američke poruke. Iranske oružane snage su se pripremile za dug rat - rekao je zvaničnik.

Američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa situacijom izjavio ja da su Iranci poslednjih nekoliko dana slali poruke Trampovoj administraciji preko zemalja Persijskog zaliva, ali i drugih država u regionu Bliskog istoka, ali SAD nisu odgovorile.

Njujork tajms je objavio da su operativci iranskog ministarstva obaveštajnih poslova indirektno kontaktirali CIA preko jedne obaveštajne službe treće zemlje sa ponudom da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sve počinje od jednog momenta…

Sve počinje od jednog momenta…