SPREMA SE VELIKO ZLO PROTIV IRANA Hitno se oglasio IDF: U planu nikad jači udar, trajaće više od nedelju dana
Izraelska vojska očekuje da će tekuća operacija protiv Irana trajati više od nedelju dana.
IDF kaže da želi da zada težak udarac iranskom režimu, ali naglašava da će za to biti potrebno više od nekoliko dana.
Nedavni napadi u Iranu usmerili su pažnju na lokacije koje pripadaju iranskom režimu, zajedno sa lansirnim sistemima za balističke rakete i lokacijama protivvazdušne odbrane.
Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.
(times of israel)
