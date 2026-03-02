Svet

SPREMA SE VELIKO ZLO PROTIV IRANA Hitno se oglasio IDF: U planu nikad jači udar, trajaće više od nedelju dana

В.Н.

02. 03. 2026. u 14:32

Izraelska vojska očekuje da će tekuća operacija protiv Irana trajati više od nedelju dana.

Foto: Tanjug/Gemini

IDF kaže da želi da zada težak udarac iranskom režimu, ali naglašava da će za to biti potrebno više od nekoliko dana.

Nedavni napadi u Iranu usmerili su pažnju na lokacije koje pripadaju iranskom režimu, zajedno sa lansirnim sistemima za balističke rakete i lokacijama protivvazdušne odbrane.

(times of israel)

