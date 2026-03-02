SUPRUGA IRANSKOG AJATOLAHA UMRLA DVA DANA NAKON NJEGA: Potvrdili iranski državni mediji
MANSUREH Hodžasteh, supruga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, umrla je nakon što je zadobila povrede u nedavnim američko-izraelskim napadima, objavili su iranski državni mediji.
Podsetimo, Hamenei je ubijen u zajedničkim američko-izraelskim napadima usmerenima na više lokacija u Teheranu i okolini. Iranski državni mediji naveli su da je Hodžasteh povređena u istom naletu napada te je danas podlegla povredama.
Hamenei je zajedno s nekoliko članova svoje porodice, uključujući ćerku, zeta i unuku, poginuo u američko-izraelskim napadima na Iran.
Uskoro opširnije
