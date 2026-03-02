Svet

SUPRUGA IRANSKOG AJATOLAHA UMRLA DVA DANA NAKON NJEGA: Potvrdili iranski državni mediji

В.Н.

02. 03. 2026. u 15:25

MANSUREH Hodžasteh, supruga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, umrla je nakon što je zadobila povrede u nedavnim američko-izraelskim napadima, objavili su iranski državni mediji.

СУПРУГА ИРАНСКОГ АЈАТОЛАХА УМРЛА ДВА ДАНА НАКОН ЊЕГА: Потврдили ирански државни медији

Foto: Iks

Podsetimo, Hamenei je ubijen u zajedničkim američko-izraelskim napadima usmerenima na više lokacija u Teheranu i okolini. Iranski državni mediji naveli su da je Hodžasteh povređena u istom naletu napada te je danas podlegla povredama.

Hamenei je zajedno s nekoliko članova svoje porodice, uključujući ćerku, zeta i unuku, poginuo u američko-izraelskim napadima na Iran.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LIJE AGRESORSKA KRV: Pobijeno i ranjeno stotine američkih vojnika - Iran se silovito sveti napadaču

LIJE AGRESORSKA KRV: Pobijeno i ranjeno stotine američkih vojnika - Iran se silovito sveti napadaču