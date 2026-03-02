TRAMPOV SAVEZNIK OTKRIVA: Ova država je sledeća na udaru (VIDEO)

AMERIČKI senator i Trampov saveznik Lindzi Grejam pojavio se u emisiji „Sunday Night in America“ na Foks njuzu kako bi dao svoju procenu šta dolazi nakon američkog napada na Iran.

„Sve što mogu da kažem jeste da je predsednik Tramp završio posao koji predsednik Regan nije uspeo da završi. Veliki sam obožavalac Ronalda Regana, ali sam ovde da vam kažem da je Donald Tramp, po mom mišljenju, zlatni standard za republikance, možda za bilo kog predsednika, kada je u pitanju spoljna politika“, naglasio je Grejem.

„Maduro, svi su pričali o njemu. Pa, Donald Tramp ga je strpao u zatvor. Kuba je sledeća. Oni će pasti. Dani ove komunističke diktature na Kubi su odbrojani“, naglasio je.

„Iranski režim, matična država međunarodnog terorizma, pred kolapsom je. Kapetan broda, ajatolah, je mrtav. Svi oni oko njega koji su mu pomagali da održi taj terorizam su ili u bekstvu ili su mrtvi. Hajde da završimo posao. Izgubili smo tri Amerikanca. Bog blagoslovio one Amerikance koji su se žrtvovali za svoju zemlju. Umrli su za plemenitu stvar“, izjavio je.

💥 Senator Graham said that Cuba is next on Trump’s list pic.twitter.com/3DgR5MHIs1 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Situacija na Kubi se pogoršala od Madurovog pada Prema nekim procenama, Venecuela je slala Kubi oko 35.000 barela nafte dnevno sve dok američka vojska nije zarobila predsednika Nikolasa Madura 3. januara. Od tada, nestanci struje koji su trajali i do 18 sati dnevno pogodili su Kubu. Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je kubanske lidere da „postignu dogovor“ ili se suoče sa neodređenim posledicama.

SAD i Kuba imaju zategnute odnose od 1959. godine, kada je komunista Fidel Kastro svrgnuo vladu koju su podržavale SAD. Američki ekonomski i trgovinski embargo prema Kubi je na snazi od 1960. godine. Iako su preduzeti koraci za poboljšanje diplomatskih odnosa, posebno pod predsednikom SAD Barakom Obamom, Trampova administracija je poništila mnoge od tih poteza.

