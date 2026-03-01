LIJE AGRESORSKA KRV: Pobijeno i ranjeno stotine američkih vojnika - Iran se silovito sveti napadaču

IRANSKA revolucionarna garda objavila je da je izvršila napade na američke i britanske mete na moru i kopnu.

Foto: Jutjub/The New York Times

Tvrde da su pogodili tri tankera za naftu i da su ubili ili ranili 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.

Prema Gardi, njihove snage su ciljale tri tankera za naftu za koje kažu da pripadaju Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji.

- Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Britaniji u Zalivu i Ormuskom moreuzu - navodi se u njihovom saopštenju.

Pored napada sa mora, Garda je takođe izvestila o napadima na kopnene ciljeve.

- Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika - rekli su.

