LIJE AGRESORSKA KRV: Pobijeno i ranjeno stotine američkih vojnika - Iran se silovito sveti napadaču
IRANSKA revolucionarna garda objavila je da je izvršila napade na američke i britanske mete na moru i kopnu.
Tvrde da su pogodili tri tankera za naftu i da su ubili ili ranili 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.
Prema Gardi, njihove snage su ciljale tri tankera za naftu za koje kažu da pripadaju Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji.
- Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Britaniji u Zalivu i Ormuskom moreuzu - navodi se u njihovom saopštenju.
Pored napada sa mora, Garda je takođe izvestila o napadima na kopnene ciljeve.
- Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika - rekli su.
