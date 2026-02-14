KONSTANTINOVKA POD KONTROLOM UKRAJINE? Kijev se pohvalio novim snimkom sa prve linije fronta (VIDEO)

Borci 19. armijskog korpusa i 44. odvojene mehanizovane brigade Kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine objavili su video na kojem se vide kako se slobodno kreću po Kostjantinovki, u Donjeckoj oblasti, i izjavili da su informacije o navodnom zauzimanju grada od strane ruske vojske lažne.

FOTO: Fejsbuk printskrin

Korpus je na Fejsbuku objavio snimak.

"Konstantinovka je Ukrajina. Grad je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine i bilo kakve laži o prisustvu okupatora ovde nemaju nikakve veze sa stvarnošću, napomenula je vojska.

Pozvali su ljude da veruju samo zvaničnim izvorima, ističući da su "proverene činjenice naša snaga".

(Ukrinform)