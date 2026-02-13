PATOLOG KOJI JE PRISUSTVOVAO OBDUKCIJI: Ponovo istražiti smrt Epstina, nije nastala vešanjem

SMRT američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina trebalo bi da bude ponovo istražena, izjavio je patolog Majkl Baden, koji je prisustvovao obdukciji 2019. godine.

Foto: Profimedia

Baden je u intervjuu za britanski Telegraf naveo da nije uveren u zvanični zaključak Njujorške kancelarije sudske medicine da je Epstin izvršio samoubistvo vešanjem dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u seksualne svrhe.

- Moje mišljenje je da je smrt najverovatnije nastupila usled pritiska davljenjem, a ne vešanjem - rekao je Baden, koji je bio angažovan kao posmatrač u ime Epstinove porodice.

Dodao je da, u svetlu novih informacija objavljenih poslednjih godina, postoji osnov za dodatnu istragu uzroka i načina smrti.

- U vreme kada je medicinski veštak obavio obdukciju, oboje smo se složili da je, na osnovu izveštaja o obdukciji i dostupnih informacija, potrebno više informacija kako bi se utvrdio uzrok i način smrti - rekao je Baden.

On je istakao da su njegovi profesionalni nalazi nakon obdukcije 11. avgusta 2019. godine bili "neubedljivi".

Međutim, Baden tvrdi da pet dana nakon što je objavljena Epstinova smrtovnica, u zvaničnom izveštaju kao uzrok smrti navedeno vešanje i samoubistvo, na osnovu odluke koju je donela tadašnja glavna forenzičarka Njujorka, iako, prema Badenovim tvrdnjama, nije prisustvovala obdukciji.

Sampson je ranije odbacila njegove navode i saopštila da čvrsto stoji iza svog zaključka. Epstin je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u avgustu 2019. godine, dok je bio u pritvoru u Njujorku. Njegova smrt izazvala je brojne kontroverze, uključujući pitanja o nadzoru u zatvoru i tehničkim propustima, poput neispravnih kamera i kašnjenja u redovnim kontrolama pritvorenika.

Baden je ukazao na tri preloma na vratu, uključujući prelom podjezične kosti, tvrdeći da su takvi nalazi, prema njegovom iskustvu, ređi kod samoubistava vešanjem i da zahtevaju detaljnu istragu mogućeg ubistva.

Foto: Profimedia

Epstinovi advokati su, u međuvremenu, tvrdili da su zabrinutosti dr Badena u skladu sa njihovim i da "nisu zadovoljni" nalazima medicinskog veštaka.

- Nisam video nikakve dokaze o daljem istraživanju, ništa što bi ukazivalo na dalju istragu o uzroku smrti. Dijagnoza je postavljena nekoliko dana nakon što je prvi put naveden uzrok smrti - rekao je Baden, dodajući da je presuda Sampson jednostavno "prihvaćena".

Prema njegovim rečima, u neuobičajenim ili veoma sumnjivim slučajevima ponekad može biti potrebno nekoliko nedelja ili meseci da se utvrdi uzrok smrti.

- To je bilo moje mišljenje u to vreme i još uvek ga se držim. Nalazi obdukcije su mnogo više u skladu sa gnječenjem uzrokovanim ubistvenim davljenjem nego sa samoubistvom vešanjem - rekao je on za britanski list.

Baden je bio jedan od prvih ljudi koji je izrazio zabrinutost zbog presude. U avgustu 2019. godine je za Foks njuz rekao da "dokazi ukazuju na ubistvo, a ne na samoubistvo". Prema zvaničnom izveštaju, utvrđeno je da omča napravljena od narandžastog platna pronađena na licu mesta nije ona koju je koristio Epstin prilikom navodnog samoubistva.

Baden je naveo da je ovo primetio tokom obdukcije i da je u to vreme bio zabrinut da "omča nije odgovarala povredi". Takođe je naveo neuobičajeno postupanje na mestu zločina, rekavši da su ključni dokazi izgubljeni zbog grešaka napravljenih prilikom rukovanja Epstinovim telom.

Američki Federalni istražni biro i Ministarstvo pravde ranije su saopštili da nema dokaza da je Epstin ubijen i da je reč o samoubistvu. Baden, koji je tokom karijere radio na više visokoprofilnih slučajeva, ponovio je da njegovi nalazi ostaju "nepotpuni", ali da okolnosti i forenzički detalji opravdavaju novo razmatranje uzroka smrti.