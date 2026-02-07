"RAZGOVARAJU IZA LEĐA UKRAJINE" Zelenski besan zbog sporazuma između Rusije i SAD

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o obnavljanju ekonomske saradnje između dve zemlje.

FOTO: Tanjug/AP

- Rusi i Amerikanci mogu da razgovaraju o nekim pitanjima koja se tiču Ukrajine iza leđa Ukrajine - izjavio je Zelenski i dodao da postoji mogućnost potpisivanja dokumenata između američke i ruske strane, prenosi agencija UNIAN.

Zelenski je rekao da Ukrajina nije upoznata sa svim bilateralnim ekonomskim ili poslovnim sporazumima između Rusije i SAD, ali je potvrdio da zvanični Kijev dobija "neke informacije o tome".

- Na primer, obaveštajne službe su mi pokazale takozvani 'Dmitrijev paket' u vrednosti od 12 biliona dolara koji je predstavljen zvaničnicima SAD. To je navodno paket ekonomske saradnje između Amerike i Rusije - rekao je Zelenski.

On je kazao i da ima saznanja o mogućnosti takvih ili sličnih bilateralnih sporazuma između Amerike i Rusije.

- Postoje razni signali, kako u medijima tako i iz drugih izvora, da mogu postojati problemi vezani za Ukrajinu. Na primer, sa našim suverenitetom, sa bezbednošću Ukrajine. Jasno pokazujemo da Ukrajina neće podržati takve sporazume između trećih strana bez našeg učešća- izjavio je Zelenski.

On tvrdi da Putin direktno govori Trampu da pristane na predaju Donbasa u zamenu za okončanje rata, jer SAD predlažu da Rusija i Ukrajina okončaju rat do početka leta i spremne su da vrše pritisak kako bi osigurale da se ovaj zahtev ispuni.

Zelenski je, takođe, izjavio da Rusija želi da SAD priznaju privremeno okupirani Krim kao rusku teritoriju, ali je poručio da ne namerava da zaključuje bilo kakve sporazume koji bi mogli da promene status "okupiranog poluostrva".

(Tanjug)