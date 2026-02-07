OVO JE SCENARIO BOMBAŠKOG NAPADA NA ČOLINU KUĆU: Koristili taksi i trotinete, sve zabeležili mobilnim telefonom

NA kuću Zdravka Čolića na Dedinju, pre četiri dana, u jutarnjim časovima, bačena je bomba, a napad su zabeležile sigurnosne kamere. Sumnjiče se trojica muškaraca, koji su ubrzo uhapšeni.

Foto: Depositphotos/Foto: ATA images/A. Ahel

Najnoviji detalji istrage otkrivaju da su koristili električne trotinete za bekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, izjavio je da su pripadnici beogradske policije i UKP-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu.

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa Senadom M. (32) i Markom A. (koji su ranije privedeni) učestvovao u napadima koji su uznemirili prestonicu, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pevača Zdravka Čolića.

Sve zabeležili mobilnim telefonom

Najšokantniji detalji dolaze iz istrage napada koji se dogodio 3. februara 2026. godine na Savskom vencu. Prema navodima istrage, grupa je imala precizno podeljene uloge:

Do Dedinja su prvo stigli taksi vozilom, a zatim su koristili električni trotinet kako bi neprimetno prišli meti.

Oko 04:52 časa, osumnjičeni za kojim se tragalo (sada uhapšeni P. S.) aktivirao je i bacio bombu u dvorište Čolićeve kuće. Dok je trajao napad, Senad M. je pazio da niko ne naiđe i sve vreme snimao događaj mobilnim telefonom.

Odmah nakon detonacije, napadači su se trotinetom udaljili sa lica mesta.

P. S. se takođe sumnjiči da je učestvovao i u napadu od 20. novembra 2025. godine na Paliluli. Tada su osumnjičeni koristili rent-a-car vozilo marke „Tojota“, kako bi došli do kuće oštećenog R. K., i oko 02:30 časova bacili bombu koja je eksplodirala između dva stambena objekta.

Kao ključni logističar označen je Marko A, koji se tereti da im je „stavio na raspolaganje“ minsko-eksplozivna sredstva čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.

Branili su se ćutanjem, a određen im je pritvor do 30 dana.

Prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, osumnjičeni nisu bili raspoloženi za saradnju:

Senad M. je iskoristio zakonsko pravo da ne govori odbranu, dok je Marko A. kratko negirao krivicu i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.

Uhapšenom P. S. je, rešenjem sudije Višeg suda u Beogradu, određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Tereti za krivična dela:

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Izazivanje opšte opasnosti. Ovim hapšenjem policija je u potpunosti rasvetlila dva incidenta koja su bila u žiži javnosti.

(Alo)