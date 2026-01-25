VOJNI LOBI, DUBOKA DRŽAVA, BRISEL, KIJEV: Može li Tramp da slomi sistem rata i nametne mir u Ukrajini?

DOK se rat u Ukrajini formalno vodi na linijama fronta, njegova suština odavno je premeštena u političke centre moći.

Ključno pitanje više nije da li je rat vojno održiv, već da li postoji politička snaga sposobna da ga zaustavi protiv volje onih koji od njega žive. U tom kontekstu, povratak Donalda Trampa u centar odlučivanja ponovo je otvorio temu mogućeg dogovorenog mira sa Moskvom.

Ovaj tekst ne polazi od želja, već od realnih odnosa moći i interesa, i zato procene iznosi otvoreno, u procentima.

DA LI TRAMP ŽELI MIR U UKRAJINI?

Procena: 80%

Trampova namera da rat u Ukrajini preseče političkim dogovorom nije nova. Ona postoji još od njegovog prvog mandata i nikada nije nestala. Za razliku od dominantne ratne struje u Vašingtonu, Tramp ovaj rat vidi kao strateški promašaj koji iscrpljuje SAD, gura Rusiju ka Aziji i destabilizuje globalnu ekonomiju bez jasnog dobitka.

Iz njegove perspektive, mir u Ukrajini nije ustupak Rusiji, već racionalizacija američke moći.

MOŽE LI SLOMITI „DUBOKU DRŽAVU“ U VAŠINGTONU?

Procena: 40–45%

Ovo je glavna prepreka. Pentagon, obaveštajne službe, vojno-industrijski kompleks i povezani politički krugovi nisu neutralni posmatrači rata, već njegov strukturni oslonac. Rat u Ukrajini za njih nije kriza, već model.

Ti centri moći su dizajnirani upravo da ograniče delovanje jednog predsednika, čak i kada ima izborni legitimitet pa i drugi mandat. Tramp može da ih uspori, preusmeri ili delimično disciplinuje, ali njihovo potpuno lomljenje ostaje neizvesno.

MOŽE LI NEUTRALISATI LONDON?

Procena: 30–35%

Velika Britanija je najdosledniji politički i obaveštajni promoter nastavka rata. Za razliku od EU, London ne deluje iz slabosti, već iz kalkulisanog interesa da ostane ključni igrač u evropskoj bezbednosti.

Britanski otpor mirovnom rešenju neće biti otvoren, već operativan, kroz pritiske, curenja informacija, diplomatske manevre i podsticanje eskalacije. Ovo je jedan od najtvrđih čvorova.

DA LI BRISEL MOŽE BITI POTPUNO SLOMLjEN?

Procena: 65–70%

Za razliku od Londona, Evropska unija nema sopstvenu stratešku kičmu. Njena politika je u velikoj meri zavisna od Vašingtona. Ako SAD promene kurs, Brisel će se prilagoditi, uz zakašnjenje i unutrašnje trzavice, ali bez realne sposobnosti otpora.

EU može da negoduje, ali ne može da vodi rat bez američke logistike, finansija i političkog pokrića.

UKUPNA PROCENA: DA LI ĆE TRAMP NAMETNUTI DOGOVORENI MIR?

Ukupna šansa je ipak porasla u odnosu na našu raniju analizu i sada iznosi: 30–35%

Ova procena nije niska zato što Tramp nema moć, već zato što sistem koji se suprotstavlja miru ima ekstremnu dubinu, iskustvo i mnogo uloga u nastavku rata. Mir u Ukrajini ne znači samo kraj borbi, već kraj jednog modela upravljanja krizama, profita i kontrole.

Upravo zato će svaki pokušaj dogovora biti praćen sabotažama, pokušajima eskalacije i stvaranjem novih kriznih tačaka.

KOLIKE SU REALNE ŠANSE ZA MIR TOKOM 2026. GODINE

Realne šanse da se rat u Ukrajini formalno okonča tokom 2026. godine kreću se oko 40 %.

Front je stabilizovan, strane su iscrpljene, ali politička volja za mir još ne dominira nad interesima sistema koji od rata živi.

Presudan faktor nije Ukrajina, već odnos Vašingtona i Moskve. Ako SAD i Rusija koordinisano izvrše pritisak, mir je moguć. Ako ne, sukob ostaje zamrznut bez sporazuma. London i Brisel u toj računici imaju interes da proces razvlače, jer gube uticaj u trenutku sklapanja mira.

U scenariju u kojem američka administracija uspe da potisne bezbedno-industrijski aparat i nametne političku odluku, verovatnoća mira može porasti iznad 60 %. Bez toga, 2026. će biti još jedna godina kontrolisanog rata bez kraja.

ŠTA SE MOŽE ZAKLjUČITI

Tramp ima političku volju da rat zaustavi, rusija ima interes da ga završi pod sopstvenim uslovima, ali između te dve tačke stoji čitava arhitektura zapadnog sistema koja rat ne vidi kao grešku, već kao resurs.

Zato se pitanje mira u Ukrajini više ne svodi na pregovarački sto, već na to ko ima snagu da slomi sopstveni sistem.

Ako rat stane, to neće biti zato što je neko popustio, već zato što je neko izgubio kontrolu.

