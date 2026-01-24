GENERAL NATO-A OTKRIO VELIKI PLAN ZA NAORUŽAVANJE EVROPE: Stižu novi sistemi na granicu sa Rusijom

NATO planira značajno da poveća zalihe oružja i municije duž svog istočnog krila i da uspostavi novu odbrambenu zonu korišćenjem robotizovane i automatizovane tehnologije, izjavio je visoki oficir NATO-a.

Foto: Profimedia

Te mere usmerene su na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Tomas Levin za nemački list Die Velt.

Prema novom višeslojnom odbrambenom konceptu, NATO bi nastojao da uspori ili zaustavi napadača u ranoj fazi korišćenjem visokotehnoloških sistema.

Duž granica saveza sa Rusijom i Belorusijom stvoriće se zona koja će se u velikoj meri oslanjati na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sisteme, koje bi protivnik prvo morao da neutrališe pre nego što bi dalje napredovao.

Levin, zamenik načelnika štaba za operacije u kopnenom zapovedništvu NATO-a u Izmiru, rekao je listu da će se nadzor duž istočnog boka oslanjati na sisteme koji prikupljaju podatke na tlu, u vazduhu, u svemiru i u digitalnoj sferi.