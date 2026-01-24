GENERAL NATO-A OTKRIO VELIKI PLAN ZA NAORUŽAVANJE EVROPE: Stižu novi sistemi na granicu sa Rusijom
NATO planira značajno da poveća zalihe oružja i municije duž svog istočnog krila i da uspostavi novu odbrambenu zonu korišćenjem robotizovane i automatizovane tehnologije, izjavio je visoki oficir NATO-a.
Te mere usmerene su na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Tomas Levin za nemački list Die Velt.
Prema novom višeslojnom odbrambenom konceptu, NATO bi nastojao da uspori ili zaustavi napadača u ranoj fazi korišćenjem visokotehnoloških sistema.
Duž granica saveza sa Rusijom i Belorusijom stvoriće se zona koja će se u velikoj meri oslanjati na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sisteme, koje bi protivnik prvo morao da neutrališe pre nego što bi dalje napredovao.
Levin, zamenik načelnika štaba za operacije u kopnenom zapovedništvu NATO-a u Izmiru, rekao je listu da će se nadzor duž istočnog boka oslanjati na sisteme koji prikupljaju podatke na tlu, u vazduhu, u svemiru i u digitalnoj sferi.
Preporučujemo
SASLUŠANjE UŽEG KRUGA: Epstinovi saradnici pozvani da svedoče pred Kongresom
24. 01. 2026. u 11:02
UKRAJINSKI ŠEF DIPLOMATIJE BESAN: Putin naredio napad dok smo pregovarali u Abu Dabiju
24. 01. 2026. u 10:00
VLASNIK BARA SMRTI U ŠVAJCARSKOJ PUŠTEN IZ ZATVORA: Požar ubio 40 ljudi
24. 01. 2026. u 09:42
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)