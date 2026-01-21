TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU: Svi iz automobila su poginuli, poznat uzrok sudara
SAOBRAĆAJNA nesreća na auto-putu u Lenjingradskoj oblasti, u kojoj su poginule dve osobe, verovatno je uzrokovana lošim osvetljenjem puta.
Nesreća se dogodila na 150. kilometru Kolskog auto-puta R-21, gde su se direktno sudarili automobil cisterna za gorivo.
Svi u automobilu su poginuli.
Prema izvoru REN TV-a, vozači se nisu preticali, a do sudara je verovatno došlo zbog loše vidljivosti. Vozači su pogrešno procenili rastojanje između vozila.
(alo.rs)
