IZNENADNA ODLUKA TRAMPA: Amerika odustaje od carina Evropi

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je na platformi Truth Social objavio da odustaje od planiranih carina.

- Na osnovu tog razumevanja, više neću uvoditi carine koje su bile planirane da stupe na snagu 1. februara - naveo je Tramp.

Planirano je bilo uvođenje dodatnih 10 odsto carina za osam evropskih zemalja, uključujući Dansku.

- Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom i, zapravo, celom Arktičkom regijom. Ovo rešenje, ako se realizuje, biće izvanredno za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a. - rekao je.

Na osnovu toga, naglasio je, "neće uvoditi carine koje su planirane da stupe na snagu 1. februara".

- Dodatni razgovori se vode u vezi sa „Zlatnom kupolom“ u kontekstu Grenlanda. Dalje informacije biće objavljene kako pregovori budu napredovali. Potpredsednik JD Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i drugi, po potrebi, biće odgovorni za pregovore — i direktno će izveštavati mene - kazao je.

Podsetimo, Tramp je pre nekoliko dana najavio novi set carina za niz zemalja koje izvoze robu u Sjedinjene Američke Države, a koje stupaju na snagu 1. februara.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je naveo da će zemlje poput Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske biti "opterećene carinom od 10% na "svu robu koja se šalje u SAD".

Od 1. juna ta stopa bi bila povećana na 25 odsto.

Francuski predsednik Emanuel Makron napomenuo je da će u tom slučaju "evropske zemlje odgovoriti na akcije SAD" dok je britanski premijer Kir Starmer kritikovao Trampove planove.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasila je da ovo uvođenje carina preti da pogorša transatlanske odnose.