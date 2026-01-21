NORVEŽANI OTKAČILI TRAMPA: Neće se pridružiti Odboru mira

NORVEŠKA vlada saopštila je danas da se neće pridružiti "Odboru za mir" koji je pokrenuo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Državni sekretar Norveške Kristofer Toner rekao je da "američki predlog pokreće niz pitanja" koja zahtevaju "dalji dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama", prenosi Gardijan.

On je dodao da će Norveška da nastavi blisku saradnju sa SAD, ali da se neće pridružiti predloženim aranžmanima niti će prisustvovati ceremoniji potpisivanja u Davosu.

Prema američkoj administraciji, zemlje koje žele stalno mesto u odboru trebalo bi da plate do milijardu dolara, a predsedavanje odborom predviđeno je za Trampa.

-Za Norvešku je važno kako je ovaj predlog povezan sa uspostavljenim strukturama, kao što su UN, i sa našim međunarodnim obavezama, naveo je Toner.

Norveška vlada je dodala da deli Trampov cilj trajnog mira u Ukrajini, Gazi i drugim kriznim područjima.

