NORVEŽANI OTKAČILI TRAMPA: Neće se pridružiti Odboru mira
NORVEŠKA vlada saopštila je danas da se neće pridružiti "Odboru za mir" koji je pokrenuo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.
Državni sekretar Norveške Kristofer Toner rekao je da "američki predlog pokreće niz pitanja" koja zahtevaju "dalji dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama", prenosi Gardijan.
On je dodao da će Norveška da nastavi blisku saradnju sa SAD, ali da se neće pridružiti predloženim aranžmanima niti će prisustvovati ceremoniji potpisivanja u Davosu.
Prema američkoj administraciji, zemlje koje žele stalno mesto u odboru trebalo bi da plate do milijardu dolara, a predsedavanje odborom predviđeno je za Trampa.
-Za Norvešku je važno kako je ovaj predlog povezan sa uspostavljenim strukturama, kao što su UN, i sa našim međunarodnim obavezama, naveo je Toner.
Norveška vlada je dodala da deli Trampov cilj trajnog mira u Ukrajini, Gazi i drugim kriznim područjima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
ZAŠTO JE URSULA SPOMENULA ZLATO: Da li će Evropska unija udariti na američki dolar?
21. 01. 2026. u 17:39
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)