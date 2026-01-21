Svet

EVO KAKVU MAPU SAD-A JE TRAMP OBJAVIO: "Pridruženi članovi" trenutno - Kanada, Grenland, Venecuela i Kuba

P. Đurđević

21. 01. 2026. u 18:18

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama na montiranoj fotografiji izmenjenu mapu Sjedinjenih Država koja prikazuje Kanadu, Grenland, Venecuelu i Kubu kao deo teritorije SAD, objavio je kanadski Si-Bi-Si.

Foto: Printskrin/Truth Social/Donald Trump

Ovo je fotografija koja je očigledno modifikovana veštačkom inteligencijom.

Originalna fotografija je snimljena u avgustu, tokom posete lidera NATO-a Beloj kući, kada su Trampa u Ovalnom kabinetu posetili, između ostalih, britanski premijer Kir Starmer i francuski predsednik Emanuel Makron, prema Si-bi-si-ju.

Originalna fotografija prikazuje standardnu mapu Sjedinjenih Država, bez teritorijalnih promena.

U verziji koju je Tramp sada objavio, mapa je digitalno izmenjena kako bi uključila Kanadu, Grenland, Venecuelu i Kubu kao deo Sjedinjenih Država.

Šta Tramp govori o Kanadi, Grenlandu, Kubi i Venecueli?

Podsećanja radi, Tramp je nedavno intenzivirao svoju retoriku o teritorijalnim pitanjima na zapadnoj hemisferi, uključujući Grenland, Venecuelu, Kanadu i Kubu.

Od početka januara 2026. godine, nakon vojne operacije u Venecueli u kojoj su američke snage uhapsile predsednika Nikolasa Madura, Trampova administracija je naglasila širu strategiju jačanja američkog uticaja u regionu.

Tokom kampanje, Tramp je izjavio da će Sjedinjene Države „voditi zemlju dok se ne obezbedi bezbedan prelaz vlasti“.

Insistira na preuzimanju Grenlanda

Istovremeno, Tramp ne odustaje od svoje dugogodišnje ideje da Sjedinjene Države treba da dobiju kontrolu nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Danske, tvrdeći da je to „neophodno za nacionalnu bezbednost“ i da Sjedinjene Države „moraju da ga imaju“. Danski i grenlandski lideri su se snažno protivili planovima, insistirajući da su odluke o budućnosti Grenlanda isključivo na Grenlandcima i Dancima. Pored toga, Trampova retorika prema Kubi uključivala je pozive Havani da „napravi dogovor“ sa Sjedinjenim Državama „pre nego što bude prekasno“.

Rekao je da „Kanada ima više smisla kao 51. država SAD" 

Što se tiče Kanade, Tramp je poslednjih meseci više puta koristio provokativnu retoriku, tvrdeći da je Kanada „potpuno zavisna“ od Sjedinjenih Država ekonomski i bezbednosno i da bi, kako je govorio, „imala više smisla kao 51. država SAD“.

Takve izjave su redovno odbacivane u Otavi, gde su smatrane neozbiljnim i neprihvatljivim, ali su dodatno pogoršale odnose između dve zemlje, navode kanadski i američki mediji.

(Indeks.hr)

