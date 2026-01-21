OGLASIO SE FARAŽ O VRAĆANJU ČAGOS ARHIPELAGA MAURICIJUSU: "Amerikanci su shvatili da su prevareni i sad su ljuti na nas"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je na društvenim mrežama izjavio da je odluka Velike Britanije da preda arhipelag Čagos Mauricijusu čin „VELIKOG IDIOTIZMA“ i da je to „još jedan u dugom nizu razloga“ zašto SAD moraju da preuzmu Grenland.

Najdžel Faraž / Foto AP

- Šokantno je da naš 'briljantni' saveznik u NATO-u, Velika Britanija, sada planira da preda ostrvo Dijego Garsija... BEZ IKAKVOG RAZLOGA. Nema sumnje da su Kina i Rusija primetile ovaj čin potpune slabosti - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Mauricijus je stekao nezavisnost 1968. godine

Arhipelag Čagos nalazi se u sredini Indijskog okeana, više od 1.600 kilometara severoistočno od Mauricijusa.

Velika Britanija je preuzela ostrva zajedno sa Mauricijusom 1814. godine, nakon poraza Napoleona, prema Pariskom sporazumu.

Godine 1965, na vrhuncu Hladnog rata, Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo su odvojile arhipelag Čagos od Mauricijusa, zadržale kontrolu nad njim i preimenovale ga u Britansku teritoriju Indijskog okeana, izveštava Si-en-en.

Da bi napravili mesta za vojnu bazu, veliki broj stanovnika Čagosa je na kraju prisilno preseljen, uglavnom na Mauricijus.

Iako je Mauricijus stekao nezavisnost 1968. godine, arhipelag Čagos je ostao pod britanskom kontrolom.

Da bi sprečili sovjetski vojni uticaj u regionu, Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo su 1971. godine izgradile veliku bazu na Dijego Garsiji.

To je jedna od najvažnijih i najtajnijih američkih vojnih instalacija u inostranstvu, koja je igrala ključnu ulogu u dve invazije na Irak, služila je kao baza za bombardere koji su leteli misije širom Azije i povezana je sa tajnim programima izručenja zatvorenika Sjedinjenih Država.

Godine 2019, Međunarodni sud je doneo presudu

Mauricijus decenijama polaže pravo na ostrva i vodio je ovaj spor pred međunarodnim sudovima. Međunarodni sud pravde, najviši sud Ujedinjenih nacija, presudio je 2019. godine da Ujedinjeno Kraljevstvo mora vratiti ostrva Čagos Mauricijusu „što je pre moguće“.

Sud je naveo da bi to omogućilo Mauricijusu da „završi dekolonizaciju svoje teritorije u skladu sa pravom naroda na samoopredeljenje“.

Iako presuda nije pravno obavezujuća, međunarodni pritisak na London da se odrekne kontrole nad ostrvima značajno je porastao poslednjih godina.

Uzastopne britanske vlade, i konzervativna i laburistička, tvrdile su da je to test posvećenosti Ujedinjenog Kraljevstva međunarodnom pravu.

Prema sporazumu koji su odobrili i potpisali britanski premijer Kir Starmer i njegov mauricijski kolega u maju 2025. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo će preneti suverenitet nad celim ostrvima Čagos na Mauricijus.

Međutim, London će plaćati Mauricijusu 101 milion funti godišnje za 99-godišnji zakup vojne baze u Dijego Garsiji, što znači da će i Velika Britanija i SAD nastaviti da koriste bazu.

U vreme potpisivanja sporazuma, američki Stejt department je saopštio da Vašington „pozdravlja“ sporazum između Velike Britanije i Mauricijusa. Američki državni sekretar Marko Rubio je tada izjavio da je administracija Donalda Trampa, nakon sveobuhvatne međuagencijske analize, zaključila da sporazum obezbeđuje „dugoročno, stabilno i efikasno funkcionisanje“ baze Dijego Garsija i dodao da je tokom sastanka sa Starmerom Tramp izrazio podršku ovom „monumentalnom dostignuću“.

Reakcije britanske desnice

Iako su oba doma britanskog parlamenta temeljno razmotrila sporazum i on je blizu konačnog odobrenja, Trampovo iznenadno protivljenje podstaklo je britanske desničarske političare da ponovo pojačaju kritike.

- Amerikanci su shvatili da su prevareni. Rečeno im je da Ujedinjeno Kraljevstvo nema drugog izbora nego da preda Čagos ostrva. To jednostavno nije istina i sada su ljuti na nas - rekao je Najdžel Faraž, lider populističke Reformističke britanske stranke.

Lider opozicione Konzervativne stranke, Kemi Badenoh, otišao je korak dalje od Trampa, rekavši: - Plaćanje za odustajanje od Čagos ostrva nije samo čin gluposti, već potpuna samosabotaža.

Međutim, nije jasno da li će Trampovo protivljenje ili nezadovoljstvo opozicionih stranaka ugroziti sporazum, s obzirom na to da Laburistička stranka ima ubedljivu većinu u parlamentu.

(Indeks.hr)

