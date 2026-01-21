FON DER LAJEN "ISKULIRALA" TRAMPA? Evropska komisija: "Neće se sastati u Davosu"

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen neće se sastati sa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Davosu, saopšteno je iz Evropske komisije.

Kako je navedeno, Fon der Lajen će otputovati iz Strazbura, gde je bila jutros, „direktno“ nazad u Brisel na sutrašnji Evropski savet, prenosi "Gardijan".

Ona se neće vraćati u Davos da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji će se danas obratiti na Svetskom ekonomskom forumu, navodi britanski list.

- Predsednica je napravila stratešku i političku procenu da je najbolji način da iskoristi svoju energiju da se vrati u Brisel i fokusira na pripreme za veoma važan sastanak Evropskog saveta gde će sarađivati sa liderima EU kako bi procenila gde se nalazimo u geopolitičkom smislu, a zatim razmotrila moguće sledeće korake - rekla je njena portparolka Olof Gil .

Na pitanje da li postoji stvarna mogućnost sastanka sa američkim predsednikom Trampom, rekala je „koliko ja znam, nisu upućeni pozivi ni u jednom pravcu“, navodi britanski list.

Portparolka nije direktno odgovorila na pitanje da li će se EU pridružiti Trampovom Odboru za mir za Gazu, rekavši samo da je EU „u bliskom kontaktu“ sa partnerima.

Evropska unija mora da ubrza svoje napore ka nezavisnosti kako bi se odbranila u svetu koji se brzo menja, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je istakla da je "važnije nego ikada" da se nastavi fokus na Ukrajinu, kao i da će Evropska unija sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima na jačanju bezbednosti u arktičkom regionu.

(Tanjug)

