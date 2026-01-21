Svet

FON DER LAJEN "ISKULIRALA" TRAMPA? Evropska komisija: "Neće se sastati u Davosu"

P. Đurđević

21. 01. 2026. u 13:47

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen neće se sastati sa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Davosu, saopšteno je iz Evropske komisije.

ФОН ДЕР ЛАЈЕН ИСКУЛИРАЛА ТРАМПА? Европска комисија: Неће се састати у Давосу

Foto: Profimedia

Kako je navedeno, Fon der Lajen će otputovati iz Strazbura, gde je bila jutros, „direktno“ nazad u Brisel na sutrašnji Evropski savet, prenosi "Gardijan".

Ona se neće vraćati u Davos da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji će se danas obratiti na Svetskom ekonomskom forumu, navodi britanski list.

- Predsednica je napravila stratešku i političku procenu da je najbolji način da iskoristi svoju energiju da se vrati u Brisel i fokusira na pripreme za veoma važan sastanak Evropskog saveta gde će sarađivati sa liderima EU kako bi procenila gde se nalazimo u geopolitičkom smislu, a zatim razmotrila moguće sledeće korake - rekla je njena portparolka Olof Gil .

Na pitanje da li postoji stvarna mogućnost sastanka sa američkim predsednikom Trampom, rekala je „koliko ja znam, nisu upućeni pozivi ni u jednom pravcu“, navodi britanski list.

Portparolka nije direktno odgovorila na pitanje da li će se EU pridružiti Trampovom Odboru za mir za Gazu, rekavši samo da je EU „u bliskom kontaktu“ sa partnerima.

Evropska unija mora da ubrza svoje napore ka nezavisnosti kako bi se odbranila u svetu koji se brzo menja, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je istakla da je "važnije nego ikada" da se nastavi fokus na Ukrajinu, kao i da će Evropska unija sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima na jačanju bezbednosti u arktičkom regionu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 28

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi