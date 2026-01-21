TRAMP ŠOKIRAO TVRDNJOM O NEPOZNATOM ORUŽJU Peskov: Prikupljaju se informacije
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov prokomentarisao je u razgovoru sa novinarima izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Sjedinjene Države poseduju oružje o kom svet još uvek ne zna.
- Mi imamo odgovarajuće službe čiji je zadatak da prikupljaju informacije na tu temu i da ih analiziraju. Oni rade svoj posao - poručio je ruski zvaničnik.
Dodao da u ovom slučaju, svakako, treba čuti objašnjenja od američkog predsednika Donalda Trampa šta je imao u vidu.
Na pitanje da li bi mogao da otkrije detalje sastanka specijalnog izaslanik ruskog predsednika Kirila Dmitrijeva sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom koji se juče održan u Davosu, Peskov je odgovorio odrično.
"Ne, ne bih mogao. Kao što znate, sastanak nije bio otvoren za javnost. Sva pitanja koja se tiču rešavanja ukrajinskog sukoba odvijaju se, naravno, u zatvorenom formatu".
Što se tiče novom susreta ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim predstavnicima, mediji će o svemu biti blagovremeno obavešteni, poručio je portparol Kremlja.
- Ako, i kada do toga dođe, informisaćemo vas - istakao je Peskov.
On je dodao da Rusija čeka rezultate pregovora SAD, Evrope i Kijeva o ovom pitanju, kao i njihove predloge mirovnog rešenja.
"Važno je da dobijemo sve informacije o diskusijama koje su vođene o različitim pitanjima između Amerikanaca i Evropljana, kao i između Ukrajinaca i Evropljana", istakao je portparol ruskog predsednika, i dodao: "Očekujemo da ćemo ih dobiti blagovremeno".
(RT Balkan)
