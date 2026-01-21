„EMANUEL NEĆE TU OSTATI JOŠ DUGO“: Tramp odbio Makronov poziv na sastanak G7 u Francuskoj - "Volim ga, ali..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbacio je sinoć poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona da dođe na sastanak G7 u Francuskoj.

Foto Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Na sinoćnom brifingu u Beloj kući povodom godišnjice početka svog drugog predsedničkog mandata, upitan da li će otići na taj skup, Tramp je odgovorio negativno, prenosi danas televizija BFM.

- Ne, ne bih to uradio. Zato što, znate, Emanuel neće ostati tu još dugo. On je jedan od mojih prijatelja. Veoma je simpatičan. Volim Makrona, ali on se neće zadržati još dugo, kao što i vi znate - rekao je Tramp.

Prethodno juče, Makron je optužio Vašington da "pokušava da oslabi Evropu" posle Trampove pratnje nametanjem novih carinskih prava svakoj zemlji koja podržava Grenland.

Tramp je juče objavio snimak ekrana navodne poruke Emanuela Makrona na aplikaciji za razmenu poruka Signal.

U poruci, francuski predsednik je rekao Trampu da "ne razume šta on to radi na Grenlandu", preneo je "Figaro".

Makron je u poruci, takođe, nagovestio Trampu da bi mogao da organizuje sastanak u Parizu u četvrtak popodne, nakon Davosa, u formatu G7, na kome bi mogli "na marginama da budu pozvani Ukrajinci, Danci, Sirijci i Rusi".

Prema istim snimcima ekrana, Makron je pozvao Trampa i na večeru u Parizu u četvrtak.

Trampov odgovor se nije pojavio na tim snimcima ekrana.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst