MEDVEDEV O GRENLANDU: Američki predsednik želi da bude kao Putin, a to je nemoguće

BESMISLENI događaj u Davosu obećava da će biti zanimljiv – umesto umorne, mrtve Ukrajine, razgovaraće o zaleđenom Grenlandu, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia

- Situacija je ovde u suštini jasna. Kukavički evropski petlići, koji su se iz straha nagutali lekova za smirenje, ubeđivaće nametljivog čoveka da prihvati puno starateljstvo nad ostrvom, ali da ga formalno ostavi u vlasništvu danske države. Kao, radite kako vam je volja, čiko: uzmite ostrvo na trajno, besplatno korišćenje, razvijajte tamo njegove mineralne resurse besplatno, gradite vojne baze, aerodrome, raketne silose i sve druge objekte za potpunu kontrolu - napisao je Medvedev na Telegramu.

Međutim, on smatra da to nije ono što Tramp želi.

Prema njegovim rečima, svi razumeju da želi da oboji ostrvo na svetskim mapama "zvezdama i prugama" i time ostane u istoriji zauvek. A istovremeno, nastavlja Medvedev, hoće da "postane kao predsednik Rusije".

- Ovo poslednje je nemoguće. Tokom Specijalne vojne operacije i putem referenduma, Rusija je povratila svoje zemlje, koje su vekovima bile deo nje, zajedno sa svojim narodom. Grenland uopšte nije to. Nikada nije bio direktno povezan sa Sjedinjenim Državama, iako su ove druge nekoliko puta pokušavale da ga kupe - istakao je on.

Kako dodaje, problem nije samo u očiglednoj želji američkog predsednika.

- Iako svi sa oduševljenjem opisuju kako će uzbuđeni Gargantua poput Trampa progutati ogroman komad zemlje. A onda će pljunuti lepljivu pljuvačku u naborano lice gnusne stare Evrope, istovremeno pretvarajući Sjedinjene Države u drugu najveću silu na svetu. Trampu se, naravno, žuri. Na kraju krajeva, njegovo vreme neumitno ističe. Vreme je da se njegovo ime zlatnim slovima upiše na ploče istorije - navodi Medvedev.

Pitanje je, smatra Medvedev, koju cenu je domaćin Bele kuće spreman da plati da bi ostvario ovaj cilj.

- Ukidanje NATO-a nije kao otmica stranog lidera koga su izdali njegovi saveznici u oslabljenoj zemlji. I, konačno, da li će Trampu dozvoliti da to uradi...ocenio je Medvedev.

Danas se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu očekuje govor američkog predsednika, koji je bio tema skoro svih obraćanja političkih zvaničnika i juče tokom diskusija. Avion kojim je američki predsednik trebalo da doputuje u Švajcarsku jutro je promenio rutu i vratio se u bazu, a kako je saopšteno, to je učinjeno zbog problema sa predsedničkim avionom.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija