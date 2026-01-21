ŠOK U DAVOSU: Plan od 800 milijardi za Ukrajinu pao u vodu – Tramp zavadio Ameriku i Evropu

POTPISIVANjE plana za obnovu Ukrajine u Davosu je odloženo, objavio je "Fajnenšel tajms".

Foto: Profimedia

Planirano objavljivanje "plana prosperiteta" vrednog 800 milijardi dolara, koji bi trebalo da bude dogovoren i potpisan između Ukrajine, Evrope i SAD na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ove nedelje, odloženo je, prema rečima šest zvaničnika, piše britanski list.

Kako se navodi, razlog za to je duboko neslaganje između Vašingtona i evropskih prestonica oko Grenlanda i Odbora za mir u Gazi koji je predložio predsednik Donald Tramp.

- Trenutno nema nikakvog potpisivanja - naglasio je izvor.

Drugi izvor je rekao da EU ne može da ignoriše Trampove akcije u vezi sa Grenlandom dok pokušava da postigne napredak u drugim pitanjima, kao što je Ukrajina.

- Niko nije raspoložen da organizuje veliki spektakl oko sporazuma sa Trampom u ovom trenutku - rekao je treći zvaničnik, dodajući da su kontroverze oko Grenlanda i Odbora za mir "pomračile" ranije planirani fokus na Ukrajinu na sastanku Davosu.

"Plan prosperiteta" za Ukrajinu nije odložen na neodređeno vreme i mogao bi biti potpisan kasnije, reklo je šest zvaničnika.

Tramp je zapretio da će uvesti carine za osam evropskih saveznika NATO-a kao odgovor na njihovu odluku da pošalju trupe na Grenland na vojnu vežbu, što je izazvalo ono što evropski zvaničnici opisuju kao najozbiljniju transatlantsku krizu u poslednjih nekoliko decenija, podseća britanski list.

Svetski ekonomski forum održava se u Davosu od 19. do 23. januara. Tramp bi trebalo da govori na forumu danas u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje