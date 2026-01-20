TUSK PORUČIO: Evropa ne sme da bude slaba ni prema neprijateljima, niti prema saveznicima
POMIRENjE je uvek znak slabosti i Evropa ne može sebi da priušti da bude slaba, bilo protiv svojih neprijatelja ili saveznika, rekao je danas poljski premijer Donald Tusk.
On je to objavio na društvenoj mreži X, bez navođenja konkretnih zemalja.
-Pomirenje ne znači rezultate, samo poniženje. Evropska asertivnost i samopouzdanje postali su potreba trenutka, naveo je Tusk.
Tuskovi komentari dolaze usred rastućeg transatlantskog spora u vezi sa budućnošću Grenlanda nakon što je američki predsednik Donald Tramp pojačao napore da otkupi arktičko ostrvo od Danske, koja je takođe članica NATO-a, i zapretio povećanjem carina ključnim evropskim zemljama koje se protive njegovom planu, navodi Rojters.
(Tanjug)
