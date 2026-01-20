TUSK PORUČIO: Evropa ne sme da bude slaba ni prema neprijateljima, niti prema saveznicima

POMIRENjE je uvek znak slabosti i Evropa ne može sebi da priušti da bude slaba, bilo protiv svojih neprijatelja ili saveznika, rekao je danas poljski premijer Donald Tusk.

Foto: Profimedia

On je to objavio na društvenoj mreži X, bez navođenja konkretnih zemalja.

-Pomirenje ne znači rezultate, samo poniženje. Evropska asertivnost i samopouzdanje postali su potreba trenutka, naveo je Tusk.

Tuskovi komentari dolaze usred rastućeg transatlantskog spora u vezi sa budućnošću Grenlanda nakon što je američki predsednik Donald Tramp pojačao napore da otkupi arktičko ostrvo od Danske, koja je takođe članica NATO-a, i zapretio povećanjem carina ključnim evropskim zemljama koje se protive njegovom planu, navodi Rojters.

(Tanjug)

