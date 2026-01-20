NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas će svet "saznati" koliko je daleko spreman da ide u vezi sa Grenlandom i da će na kraju "sve ispasti veoma dobro" i dodao da bi mogao da pribegne i durgim merama kako bi ostvario konrolu nad tim ostrvom, iako carine ostaju njegov primarni alat.