Svet

NIKO GA NIJE ZVAO, ALI... Zelenski postavlja uslove za sastanak sa Trampom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 22:11

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski počeo je da postavlja uslove za sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, uprkos tome što američka strana još nije objavila nikakve planove za održavanje takvih razgovora.

НИКО ГА НИЈЕ ЗВАО, АЛИ... Зеленски поставља услове за састанак са Трампом

FOTO: AP Photo

-Za sada ću biti u Kijevu. Naravno, sastanak sa Amerikom uvek treba da se završi konkretnim detaljima, konkretnim rezultatima. A ako su dokumenti spremni, sastaćemo se, rekao je Zelenski tokom susreta sa ukrajinskom štampom.

Ukrajinski televizijski kanal Novosti.Lajv objavio je snimak izjave na svom Telegram kanalu.

ZELENSKI OTKAZAO PUT U DAVOS

Vladimir Zelenski Zelenski potvrdio je da ne ide na forum u Davosu i izjavio da ostaje u Ukrajini kako bi koordinirao obnavljanje snabdevanja energijom nakon noćnog napada.

Prethodno, novinar Aksiosa Barak Ravid, objavio je da je putovanje Zelenskog u Davos, prema pretpostavkama, otkazano ili odloženo.

Kako se navodi, razlog su noćni napadi ruskih Oružanih snaga na mete u Ukrajini.

Zelenski bi mogao ipak da otputuje ako se potvrdi njegov sastanak sa američkim liderom Donaldom Trampom radi potpisivanja sporazuma o obnovi zemlje, objasnio je novinar.

Naknadno je Aksios objavio da je potpisivanje posleratnog plana za obnovu Ukrajine između Zelenskog i Trampa u Davosu otkazano.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih
Svet

0 0

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih

Putnički voz prigradske mreže Rodalies (linija R4) izleteo je sa šina u utorak uveče 20. januara 2026. godine, između stanica Sant Sadurní d’Anoia i Gelida, nedaleko od Barselone, nakon što se na prugu urušio potporni (kontencioni) zid. Prema prvim informacijama u nesreći nema poginulih, ali je povređeno najmanje 15 osoba, među kojima i mašinovođa, dok pojedini izvori navode da je broj povređenih nešto veći.

20. 01. 2026. u 23:22

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena