NIKO GA NIJE ZVAO, ALI... Zelenski postavlja uslove za sastanak sa Trampom

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski počeo je da postavlja uslove za sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, uprkos tome što američka strana još nije objavila nikakve planove za održavanje takvih razgovora.

FOTO: AP Photo

-Za sada ću biti u Kijevu. Naravno, sastanak sa Amerikom uvek treba da se završi konkretnim detaljima, konkretnim rezultatima. A ako su dokumenti spremni, sastaćemo se, rekao je Zelenski tokom susreta sa ukrajinskom štampom.

Ukrajinski televizijski kanal Novosti.Lajv objavio je snimak izjave na svom Telegram kanalu.

ZELENSKI OTKAZAO PUT U DAVOS

Vladimir Zelenski Zelenski potvrdio je da ne ide na forum u Davosu i izjavio da ostaje u Ukrajini kako bi koordinirao obnavljanje snabdevanja energijom nakon noćnog napada.

Prethodno, novinar Aksiosa Barak Ravid, objavio je da je putovanje Zelenskog u Davos, prema pretpostavkama, otkazano ili odloženo.

Kako se navodi, razlog su noćni napadi ruskih Oružanih snaga na mete u Ukrajini.

Zelenski bi mogao ipak da otputuje ako se potvrdi njegov sastanak sa američkim liderom Donaldom Trampom radi potpisivanja sporazuma o obnovi zemlje, objasnio je novinar.

Naknadno je Aksios objavio da je potpisivanje posleratnog plana za obnovu Ukrajine između Zelenskog i Trampa u Davosu otkazano.

(sputnikportal.rs)

