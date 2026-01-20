"NIJE TAJNA" Lavrov: Do ozloglašene izolacije Rusije nikada nije došlo

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov održao je konferenciju za novinare o rezultatima ruske diplomatije i na početku istakao da ta zemlja dalje teži diplomatskom rešenju krize u Ukrajini, dok evropske zemlje, po njegovim rečima, pokušavaju da ubede Sjedinjene Američke Države da promene stav, pripremajući se za eventualni rat.

Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Govoreći o navodnoj izolaciji Rusije, Lavrov je istakao da zapadne zemlje nisu uspele u tome, prenela je RIA Novosti.

- Nije tajna: do ozloglašene izolacije Rusije nikada nije došlo. Najveći događaji uključivali su proslavu 80. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu, paradu na Crvenom trgu i dolazak brojnih stranih gostiju - rekao je Lavrov i dodao da će Moskva braniti svoje interese.

O Grenlandu, Lavrov je komentarisao da su diskusije o ostrvu postale "očigledan primer kriznih trendova unutar zapadnog društva" i da je pitanje Grenlanda "sveprisutno u javnim razgovorima".

Lavrov je kritikovao američku intervenciju u Venecueli, nazivajući je "brutalnom invazijom" sa desetinama ubijenih i ranjenih i proterivanjem legitimnog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge.

Odnose sa Kinom Lavrov je opisao kao "neviđeno duboke i razvijene", dok je o situaciji u Iranu rekao da Rusija prati pokušaje destabilizacije i izražava zabrinutost zbog mogućih posledica protesta.

- Na spoljnom frontu spremni smo da sarađujemo sa svima koji žele pošten dijalog, na ravnopravnoj osnovi, bez ucena ili pritiska - zaključio je Lavrov.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija