MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov održao je konferenciju za novinare o rezultatima ruske diplomatije i na početku istakao da ta zemlja dalje teži diplomatskom rešenju krize u Ukrajini, dok evropske zemlje, po njegovim rečima, pokušavaju da ubede Sjedinjene Američke Države da promene stav, pripremajući se za eventualni rat.
Govoreći o navodnoj izolaciji Rusije, Lavrov je istakao da zapadne zemlje nisu uspele u tome, prenela je RIA Novosti.
- Nije tajna: do ozloglašene izolacije Rusije nikada nije došlo. Najveći događaji uključivali su proslavu 80. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu, paradu na Crvenom trgu i dolazak brojnih stranih gostiju - rekao je Lavrov i dodao da će Moskva braniti svoje interese.
O Grenlandu, Lavrov je komentarisao da su diskusije o ostrvu postale "očigledan primer kriznih trendova unutar zapadnog društva" i da je pitanje Grenlanda "sveprisutno u javnim razgovorima".
Lavrov je kritikovao američku intervenciju u Venecueli, nazivajući je "brutalnom invazijom" sa desetinama ubijenih i ranjenih i proterivanjem legitimnog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge.
Odnose sa Kinom Lavrov je opisao kao "neviđeno duboke i razvijene", dok je o situaciji u Iranu rekao da Rusija prati pokušaje destabilizacije i izražava zabrinutost zbog mogućih posledica protesta.
- Na spoljnom frontu spremni smo da sarađujemo sa svima koji žele pošten dijalog, na ravnopravnoj osnovi, bez ucena ili pritiska - zaključio je Lavrov.
