JAPAN DIŽE UZBUNU: Kina „vežba obezglavljivanje“ Tajvana po američkom modelu Venecuele

KINESKE oružane snage izvele su specijalizovanu vežbu koja po svom karakteru i scenariju sve više liči na probu operacije „obezglavljivanja“, odnosno brzog neutralisanja političkog i vojnog rukovodstva protivnika.

Foto MoD Kina

Prema pisanju japanskog magazina Nikkei Asia, u pitanju je bila vežba specijalnih jedinica Narodnooslobodilačke armije Kine, u kojoj je simulirano zauzimanje zgrade uz upotrebu dronova i tihih sredstava eliminacije.

Operacija je, prema dostupnim informacijama, trajala manje od dva minuta. Pripadnici kineskih specijalnih snaga koristili su samostrele kako bi nečujno uklonili stražare, nakon čega su izvršili brz ulazak u objekat. Sama struktura vežbe i tempo izvođenja naveli su japanske izvore na zaključak da se ne radi o rutinskoj obuci, već o jasno definisanom scenariju usmerenom na hapšenje ili eliminaciju visokorangirane mete.

Nikkei Asia ocenjuje da ova vežba ima jasnu simboličku i političku dimenziju i da predstavlja direktnu aluziju na Tajvan. U publikaciji se navodi da je simulacija „obezglavljivanja“, odnosno hapšenja rukovodstva, osmišljena kako bi demonstrirala sposobnost Pekinga da sprovede operaciju sličnu onoj koju su Sjedinjene Države izvele u Venecueli 3. januara, kada je zarobljen predsednik Nikolas Maduro.

Foto profimedie/tanjug/AP/prinskrin telegram

Poruka koja se šalje Tajpeju nije suptilna. Ako Vašington može da sprovede nasilno uklanjanje šefa države pod izgovorom bezbednosti i „vladavine prava“, Peking želi da pokaže da poseduje istu sposobnost i spremnost. U tom kontekstu, kineske vežbe deluju kao upozorenje o mogućim posledicama nastavka antikineskog političkog i vojnog kursa Tajvana.

China is rehearsing a maritime blockade by using thousands of civilian fishing vessels as a coordinated naval militia.



Recent drills showed tightly organized formations near key East China Sea shipping lanes, signaling Beijing’s ability to flood contested waters, overwhelm… pic.twitter.com/CfUz0sjiQv — Clash Report (@clashreport) January 17, 2026

Japanski izvori dodatno podsećaju na brutalnu dimenziju američke operacije u Venecueli. Tokom akcije zarobljavanja Madura, ubijena su 32 kubanska državljanina koji su ostali lojalni deo njegovog obezbeđenja. Njihovi posmrtni ostaci vraćeni su na Kubu neposredno pre objavljivanja informacija o kineskim vežbama. Paralelno sa tim, Sjedinjene Države su najavile nameru da sude Maduru po optužbama koje njegovi saveznici i deo međunarodne javnosti smatraju politički motivisanim.

Upravo taj presedan, prema japanskim ocenama, Kina koristi kao opravdanje i referentni okvir. Logika je jednostavna. Ako se takav model primenjuje od strane SAD bez ozbiljnih posledica, zašto bi Kina bila ograničena drugačijim pravilima kada je reč o teritoriji koju smatra sopstvenom.

Zabrinutost u Japanu dodatno je pojačana širim kontekstom kineskih vojnih aktivnosti oko Tajvana. Prema navodima Nikkei Asia, Kina je od početka godine u dva navrata rasporedila hiljade ribarskih plovila kako bi vežbala pomorsku blokadu ostrva. Tokom jedne od tih epizoda, oko 1.400 plovila prekinulo je svoje redovne aktivnosti i formiralo takozvane „plutajuće barijere“ u dužini od oko 320 kilometara. U drugoj fazi vežbe, veštačka barijera se protezala gotovo 600 kilometara.

Plovila korišćena u tim manevrima pripadaju takozvanoj „narodnoj miliciji“, strukturi koja se nalazi u sivoj zoni između civilnog i vojnog sektora. Takva flota može da se koristi za zagušenje brodskih ruta, stvaranje lažnih radarskih ciljeva i komplikovanje pravnog i vojnog odgovora protivnika, jer se formalno ne radi o ratnim brodovima.

Američki list Njujork tajms, pozivajući se na analitičare, navodi da Kina poseduje sposobnost da u izuzetno kratkom roku mobiliše hiljade civilnih plovila i pretvori ih u instrument kontrole morskog prostora. U kombinaciji sa specijalnim snagama i vazdušnim sredstvima, ovakav pristup omogućava Pekingu da deluje ispod praga formalnog rata, ali sa vrlo konkretnim strateškim efektima.

DA LI ĆE KINA PONOVITI AMERIČKI SCENARIO IZ VENECUELE

Japanci ovde ne rade analizu, već projekciju zapadnih i sopstvenih strahova na kinesko ponašanje.

Kina ne razmišlja u zapadnim vremenskim ciklusima od četiri godine, jednog mandata ili jedne krize. Njena strateška kultura nije operativna panika, već akumulacija odnosa snaga kroz vreme. Dve hiljade godina državnosti nisu floskula, već realan obrazac ponašanja. Kada Kina deluje naglo, to znači da je proces završen, ne da tek počinje.

Primer Hong Konga je ključan i potpuno razobličava ovu priču. Zapad je dizao identičnu histeriju: „Kraj sloboda“, „tenkovi sutra“, „krvoproliće“, „katastrofa“.

Rezultat? Jedan zakon, jedna noć, nula metaka.

Kina nije „upala“ u Hong Kong. Ona je čekala da ekonomski, demografski, pravni i institucionalni uslovi sazru, i onda zatvorila proces. Danas Hong Kong funkcioniše, kapital nije pobegao, život ide dalje, a Zapad ga više ni ne pominje jer nema drame kojom bi hranio medije.

Isto važi i za Tajvan.

Da je Kina htela „obezglavljivanje“, ono bi se već desilo, i to bez dronova, bez specijalnih snaga i bez televizijskih snimaka. Peking ne demonstrira moć kada želi rezultat, već kada želi odvraćanje. Vežbe su signal, ne plan.

Zapad uporno greši jer projektuje sopstvenu logiku na Kinu: mi bismo bombardovali, mi bismo hapsili, mi bismo rušili, mi bismo morali da reagujemo odmah…

Kina radi suprotno: strpljivo čeka, kupuje vreme, integriše, iscrpljuje protivnika bez sukoba i deluje tek kada je ishod administrativna formalnost.

Hong Kong je presedan koji Zapad mrzi jer pokazuje da ne moraš da pucaš da bi pobedio. I zato sada pokušavaju da svaku kinesku vežbu predstave kao invaziju, jer znaju da kada Kina zaista krene, neće biti spektakla, već tišine.

Kina nema potrebu da „otima“ Tajvan, jer zna da će ga naslediti. Demografski, ekonomski, tehnološki i politički. Zapad se plaši upravo toga, da se nešto završi bez rata, jer tada nema opravdanja, nema sankcija, nema mobilizacije javnosti. Zato je potrebna drama.

oruzjeonline.com

