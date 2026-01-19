ZELENSKI OČAJAVA: Rusija se sprema za novi masovni napad
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski upozorio je danas da se Rusija sprema za novi masovni napad na Ukrajinu.
-Ovih dana moramo da nastavimo da budemo veoma oprezni - Rusija se pripremila za udar, masovan udar, i čeka trenutak da zada taj udarac. Molim vas, obratite pažnju na sva vazdušna upozorenja. I svaki region mora biti spreman da što brže odgovori i pruži podršku ljudima, naglasio je on u večernjem video obraćanju, prenosi RBK Ukrajina.
Zelenski je dodao da je sa premijerkom Ukrajine Julijom Sviridenko razgovarao o dodatnim mesečnim isplatama radnicima u energetskom sektoru.
-Trebalo bi da budu dodatne mesečne isplate u ovoj vanrednoj situaciji za svaki mesec, za one naše ljude koji rade direktno na terenu nakon udara, na mestu nesreća, u ekipama za popravke. Država treba da bude zahvalna svima koji garantuju da Ukrajina obnavlja ono što Rusi uništavaju, istakao je ukrajinski lider.
Zelenski je ranije izjavio da će komanda Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, zajedno sa Ministarstvom odbrane, transformisati sistem za suprotstavljanje ruskim dronovima "šahed" u uslovima teške situacije u energetskom sektoru.
(Tanjug)
