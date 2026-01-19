BRISELSKE TRAČARE: Tajna grupa za dopisivanje evropskih lidera, zna se koga ogovaraju

ZAPADNOEVROPSKI lideri razmenjuju poruke u grupnom četu kako bi koordinisali odgovor na "divlju" spoljnu politiku američkog predsednika Donalda Trampa, piše "Politiko", pozivajući se na izvore upoznate sa temom.

Lideri, uključujući Kira Starmera iz Velike Britanije, Emanuela Makrona iz Francuske i Fridriha Merca iz Nemačke, kao i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, Aleksandra Stuba iz Finske i Đorđu Meloni iz Italije, navodno se redovno dopisuju – često u istom grupnom četu.

Ovaj neformalni savez je poznat kao "Vašingtonska grupa" (nazvan po liderima koji su posetili Belu kuću sa Vladimirom Zelenskim prošlog avgusta), piše "Politiko".

Kako piše ovaj portal, tokom prošle godine, oni su uspostavili rutinu slanja poruka kad god Tramp uradi "nešto divlje i potencijalno štetno".

-Kada stvari počnu brzo da se odvijaju, teško ih je koordinisati, a ova grupa (čet) je zaista efikasna, rekla je osoba upoznata sa materijom za "Politiko".

-Mnogo vam govori o ličnim odnosima i koliko su oni važni, dodaje.

Kako navodi "Politiko", Trampove najnovije pretnje aneksijom Grenlanda, autonomne danske teritorije, stvorile novu hitnu potrebu da evropski lideri koordinišu odgovor.

Prošle nedelje, nekoliko evropskih zemalja – uključujući Nemačku, Francusku, Švedsku, Norvešku i Veliku Britaniju – rasporedilo je između jednog i 15 vojnika na Grenland za vojnu vežbu koju je predvodila Danska.

Nemačko osoblje se navodno već vratilo.

Tenzije su dodatno eskalirale kada je Tramp najavio nove tarife za osam evropskih zemalja NATO-a koje se protive njegovim planovima za Grenland, uključujući Dansku.

Ova objava je izazvala oštre kritike evropskih lidera.

