NE ZNAM DA LI TRAMP BLEFIRA ILI NE, ALI NAS VREĐA" Faraž želi da razgovara sa američkom administracijom o Grenlandu (VIDEO)
BRITANSKI poslanik Najdžel Faraž je govorio o pretnjama predsednika SAD Donalda Trampa.
Naveo je da ih vređa i da neće dopustiti da budu ućutkani.
- Teško je reći da li Tramp blefira ili ne, ali obaviću razgovor sa američkom administracijom. Mislim da imamo prostora za dogovor. To što je Tramp rekao je pogrešno i veoma nas vređa; godinama smo stajali uz Ameriku. Prijatelji se ne ponašaju tako jedni prema drugima. Nećemo dopustiti da nas ućutkaju zastrašivanjem po pitanju Grenlanda - rekao je Najdžel.
