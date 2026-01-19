Svet

NE ZNAM DA LI TRAMP BLEFIRA ILI NE, ALI NAS VREĐA" Faraž želi da razgovara sa američkom administracijom o Grenlandu (VIDEO)

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 20:45

BRITANSKI poslanik Najdžel Faraž je govorio o pretnjama predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto: Printscreen/Iks/MarioNawfal

Naveo je da ih vređa i da neće dopustiti da budu ućutkani.

- Teško je reći da li Tramp blefira ili ne, ali obaviću razgovor sa američkom administracijom. Mislim da imamo prostora za dogovor. To što je Tramp rekao je pogrešno i veoma nas vređa; godinama smo stajali uz Ameriku. Prijatelji se ne ponašaju tako jedni prema drugima. Nećemo dopustiti da nas ućutkaju zastrašivanjem po pitanju Grenlanda - rekao je Najdžel.

