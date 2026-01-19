NE ZNAM DA LI TRAMP BLEFIRA ILI NE, ALI NAS VREĐA" Faraž želi da razgovara sa američkom administracijom o Grenlandu (VIDEO)

BRITANSKI poslanik Najdžel Faraž je govorio o pretnjama predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto: Printscreen/Iks/MarioNawfal

Naveo je da ih vređa i da neće dopustiti da budu ućutkani.

- Teško je reći da li Tramp blefira ili ne, ali obaviću razgovor sa američkom administracijom. Mislim da imamo prostora za dogovor. To što je Tramp rekao je pogrešno i veoma nas vređa; godinama smo stajali uz Ameriku. Prijatelji se ne ponašaju tako jedni prema drugima. Nećemo dopustiti da nas ućutkaju zastrašivanjem po pitanju Grenlanda - rekao je Najdžel.

🇬🇧🇺🇸 NIGEL FARAGE OVER TRUMP: HIS GREENLAND THREATS ARE “VERY HURTFUL TO US”



"I will be having some words with the American administration…



What Trump has said is wrong, it’s very hurtful to us, we have stood by America for years.



This is not how friends treat each other. We… pic.twitter.com/ewo17HoZdO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 19, 2026

BONUS VIDEO:

Praznična čestitka: Ana Brnabić predsednica Narodne skupštine Republike Srbije