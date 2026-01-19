Svet

MINISTAR FINANSIJA SAD: Odgovor Evrope na američke carine bio bi nerazuman

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 01. 2026. u 20:45

MOGUĆI odgovor Evrope na carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp zbog Grenlanda bio bi nerazuman, izjavio je ministar finansija SAD Skot Besent.

Foto: Printskrin

-Mislim da bi to bio veoma nerazuman korak, rekao je Besent upitan da li je Vašington zabrinut zbog mogućeg odgovora Evrope na uvođenje carina.

Američki lider u subotu je objavio da će u februaru biti uvedene carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, a koje će se povećati na 25 odsto u junu i ostati na snazi dok Sjedinjene Američke Države ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda.

(sputnikportal.rs)

