MINISTAR FINANSIJA SAD: Odgovor Evrope na američke carine bio bi nerazuman
MOGUĆI odgovor Evrope na carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp zbog Grenlanda bio bi nerazuman, izjavio je ministar finansija SAD Skot Besent.
-Mislim da bi to bio veoma nerazuman korak, rekao je Besent upitan da li je Vašington zabrinut zbog mogućeg odgovora Evrope na uvođenje carina.
Američki lider u subotu je objavio da će u februaru biti uvedene carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, a koje će se povećati na 25 odsto u junu i ostati na snazi dok Sjedinjene Američke Države ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda.
(sputnikportal.rs)
