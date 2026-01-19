NOVE POJEDINOSTI O HORORU U ŠPANSKIM VAGONIMA SMRTI: Pomerali smo tela da dođemo do živih - potresna svedočenja spacilaca i putnika

Strašna železnička nesreća odnela je u Španiji najmanje 39 života. Istovremeno, više od 120 ljudi je povređeno, od kojih mnogi veoma teško, u nedelju uveče, kada je putnički voz iskliznuo iz šina i potom ušao u sudar sa drugom kompozicijom koja je saobraćala kolosekom u suprotnom smeru, u blizini mesta Adamuz, na jugu zemlje.

Foto: Tanjug/(HOGP)

Strahuje se da ispod iskrivljenih vagona ima još beživotnih tela. Premijer Pedro Sančez proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost, koja počinje večeras u ponoć.

Poslednji vagoni voza "Irio", privatne kompanije koja je u većinskom vlasništvu „Trenitalije“, a koji je saobraćao iz Malage ka Madridu, iskliznuli su iz šina u trenutku kada je suprotnim kolosekom prolazio voz španskih železnica "Renfe" na relaciji ka Huelvi. Sudar se dogodio na pravoj deonici pruge u 19.45 časova. U vozu "Irio" nalazilo se oko 300 putnika, dok ih je u drugom bilo oko 100. Sudar je bio strahovit. Prva dva vagona voza "Renfe" izbačena su iz šina.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente upozorio je da, nažalost, bilans još nije konačan. Na bolničkom lečenju je 48 povređenih, među kojima je i pet maloletnih. Jedanaestoro se i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi u bolnicama u Kordobi, ali se njihovo stanje poboljšava i njihovi životi nisu u opasnosti, saopštio je predsednik vlade autonomne zajednice Andaluzije Huan Manuel Moreno.

– Mnogo je solidarnosti u ovom dubokom bolu. Brojke su strašne. Puno je otvorenih pitanja. Nešto se neobjašnjivo dogodilo. Vagoni su iskliznuli baš u trenutku kada je prolazila druga kompozicija. Ali, neću ništa da komentarišem dok traje istraga. Voz je bio nov, poslednja reč tehnologije. Ovo je kolektivna drama. Sve što možemo stavili smo na raspolaganje stradalima i njihovim porodicama. U potpunosti sarađujemo sa istražnim organima. Sve treba učiniti da se ovaj horor nikada više ne ponovi. Upućujem saučešće žrtvama. Nemam reči da opišem koliko sam šokiran i ožalošćen – poručio je direktor kompanije "Irio" Karlos Bertomeu, zahvalivši se mašinovođama i osoblju koji su odmah pritekli u pomoć unesrećenima.

Dvadeset sekundi proteklo je između iskliznuća kompozicije i sudara sa vozom "Renfe", oko 200 kilometara severno od Malage. Svedočenja su jeziva.

– Sve je potpuno uništeno. Morali smo čak da pomeramo tela kako bismo došli do ljudi koji su još bili živi – izjavio je komandant vatrogasaca iz Kordobe Francisko Karmona.

Preživeli će ovaj trenutak pamtiti do kraja života.

– Kao da smo bili u horor filmu. Došlo je do snažnog udara u zadnjem delu voza i imali smo utisak da će se čitava kompozicija raspasti. Mnogi su isečeni razbijenim staklom – ispričao je španskim medijima Lukas Merijako, putnik iz „voza smrti“ kompanije "Irio".

Stanovnici obližnjeg mesta Adamuz, koje broji oko četiri hiljade stanovnika, odmah su pritekli u pomoć. Svedoci govore o potresnim scenama, jaucima ljudi koji su ih preklinjali da im pomognu.

Ova nesreća izazvala je nevericu širom Španije. Ministar Oskar Puente ocenio je da je sve ovo "izuzetno čudno“, što je podstaklo mnogobrojna nagađanja. Teško je objasniti kako je došlo do ovakvog sudara. Ljudski faktor se, praktično, gotovo isključuje. Navodi se i da je voz koji je izazvao nesreću bio na tehničkom pregledu 15. januara, svega tri dana pre sudara, kao i da je proizveden 2022. godine.

– Nesreća se dogodila na pravoj deonici pruge, na kojoj je dozvoljena brzina do 250 kilometara na sat. Jedan voz je saobraćao brzinom od 205, a drugi 210, tako da se ne radi o prekoračenju brzine. Okolnosti su neobične. Pored toga, ova pruga je opremljena bezbednosnim sistemom koji sprečava ljudske greške. Stoga je moguće da je reč o tehničkom kvaru vozila ili infrastrukture – izjavio je direktor španskih železnica Alvaro Fernandez Eredia.

Dodao je da sada treba ostaviti vremena nezavisnoj istražnoj komisiji da obavi svoj posao.

– Nećemo imati konačne odgovore nekoliko dana. Najgore što možemo učiniti jeste da spekulišemo – poručio je prvi čovek španskih železnica.

Operacija evakuacije preživelih trajala je tokom čitave noći između nedelje i ponedeljka, dok je istovremeno vršena identifikacija stradalih.

– Noć je bila izuzetno teška. Svi napori usmereni su na zbrinjavanje povređenih i što bržu identifikaciju žrtava. Prioritet je spasavanje života i obaveštavanje porodica u ovim potresnim trenucima – naglasio je predsednik vlade Andaluzije Huan Manuel Moreno.

Mesto nesreće danas je izgledalo zastrašujuće: iskliznuti vagoni, iskrivljene šine, razbacani metal i brdo gvožđa svedoče o silini udara. Civilna zaštita je tokom jutra objavila snimke iz vazduha. Spasilačke ekipe i dalje su na licu mesta. Moreno je istakao da će dizalice početi da podižu najteže oštećene vagone.

– Nažalost, vrlo je moguće da će ispod gomile metala biti pronađeno još tela. Cilj je da se žrtve identifikuju što je pre moguće – poručio je predsednik vlade Andaluzije.

Španski parlament odao je počast minutom ćutanja, dok su zastave spuštene na pola koplja. Kralj Felipe Šesti, koji se sa suprugom kraljicom Leticijom nalazi u Grčkoj na sahrani princeze Irene, prekinuo je posetu i krenuo u Španiju.

– Razumem očaj i bol porodica žrtava i povređenih. Svi smo veoma zabrinuti. Nadamo se brzom oporavku povređenih. Znamo da su mnogi stanovnici Adamuza odmah pritekli u pomoć. Dugujemo im duboku zahvalnost – poručio je kralj.

Kralj Felipe i kraljica Leticija sutra će biti u Kordobi i posetiti povređene u bolnicama.

– Ovo je noć duboke tuge za našu zemlju nakon tragične železničke nesreće u Adamuzu. Izražavam najdublje saučešće porodicama i bližnjima stradalih – poručio je premijer Španije Pedro Sančez, obećavši da će biti učinjeno sve kako bi se utvrdili uzroci koji su doveli do tragedije.

Reagovali su i iz EU. Komesarka za upravljanje krizama Hadža Labib ponudila je Španiji pomoć Kriznog centra Unije. Pomoć je između ostalih ponudio i francuski predsednik Emanuel Makron. Papa Lav Šesnaesti poručio je da je bio duboko ožalošćen kada je saznao tragičnu vest, dodavši da upućuje molitve za pokoj duša stradalih, izražavajući saučešće porodicama i želju za brz oporavak povređenima, uz podršku spasiocima.

Sa privremenim bilansom od 39 poginulih, sudar dva brza voza u nedelju uveče na jugu Španije šesta je najsmrtonosnija železnička nesreća u Evropi od 2000. godine. Zbog nesreće je trenutno obustavljen saobraćaj vozova velikih brzina između Madrida i Kordobe, Sevilje, Malage i Huelve. Direktor španskih železnica Alvaro Fernandez Eredia rekao je da bi prekid saobraćaja mogao da potraje nekoliko dana.

– Vozovi moraju da budu uklonjeni, a pristup terenu je izuzetno otežan za dizalice. Pored istrage, biće neophodna i obnova infrastrukture, kontaktne mreže i signalizacije – zaključio je Eredia.