NOVI TRAMPOV "ŠAMAR" EVROPI: Fokusirajte se na Ukrajinu, ne na Grenland

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi evropske zemlje trebalo da se fokusiraju na sukob u Ukrajini, a ne na situaciju oko Grenlanda.

Foto: Profimedia

- Evropa bi trebalo da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, jer iskreno, vidite gde ih je to dovelo - rekao je Tramp u intervjuu za NBC News.

Objasnio je da je kontrola nad Grenlandom neophodna za nacionalnu bezbednost SAD.

Tramp je 17. januara najavio uvođenje carina od 10% za niz evropskih zemalja zbog situacije oko Grenlanda.

Francuski lider Emanuel Makron je napomenuo da će evropske zemlje odgovoriti na akcije SAD, dok je britanski premijer Kir Starmer kritikovao Trampove planove.

Predsednik EK Ursula fon der Lajen naglasila je da uvođenje carina preti da pogorša transatlantske odnose.