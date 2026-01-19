Svet

DEJAN PANIĆ OTKRIO DETALJE EKSPLOZIJE U KABULU: Među ranjenima žene i dete - Ciljali elitni kvart

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 17:18

SNAŽNA eksplozija je u ponedeljak razorila hotel u centralnom delu Kabula, koji se smatra dobro čuvanom zonom, pri čemu je sedam osoba poginulo, a više njih ranjeno, saopštile su vlasti avganistanske prestonice.

ДЕЈАН ПАНИЋ ОТКРИО ДЕТАЉЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ У КАБУЛУ: Међу рањенима жене и дете - Циљали елитни кварт

Foto: Printscreen/Iks/GabrielaAlbore7

Portparol kabulske policije, Halid Zadran, rekao je da se hotel nalazi u poslovnoj četvrti Šahr-e-Nav, gde su velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade. Ova oblast važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu. Bomba je eksplodirala ispred kineskog restorana i hotela, a među poginulima su i kineski državljani.

Video snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju krhotine i ruševine po ulici i dim koji kulja iz velike rupe na prednjem delu zgrade hotela.

- Do sada smo primili 20 osoba u našu bolnicu. Među povređenima su četiri žene i jedno dete. Nažalost, sedam osoba je preminulo pre dolaska u bolnicu - izjavio je Dejan Panić, direktor avganistanskog ogranka humanitarne organizacije "Emergency".

Kasnije je News18 javio da je ogranak Islamske države- ISIS-Horasan - preuzeo odgovornost za ovaj brutalni napad.

Podsetimo, talibani su preuzeli ponovo kontrolu nad  Avganistanom 2021. godine posle povlačenja američkih trupa. Oni su obećali da će uspostaviti bezbednost, ali su se bombaški napadi nastavili, od kojih je mnoge preuzela gorepomenuta filijala terorističke organizacije Islamska država.

(Reuters)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!