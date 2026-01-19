DEJAN PANIĆ OTKRIO DETALJE EKSPLOZIJE U KABULU: Među ranjenima žene i dete - Ciljali elitni kvart

SNAŽNA eksplozija je u ponedeljak razorila hotel u centralnom delu Kabula, koji se smatra dobro čuvanom zonom, pri čemu je sedam osoba poginulo, a više njih ranjeno, saopštile su vlasti avganistanske prestonice.

Foto: Printscreen/Iks/GabrielaAlbore7

Portparol kabulske policije, Halid Zadran, rekao je da se hotel nalazi u poslovnoj četvrti Šahr-e-Nav, gde su velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade. Ova oblast važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu. Bomba je eksplodirala ispred kineskog restorana i hotela, a među poginulima su i kineski državljani.

🇦🇫Una explosión impactó el barrio de Shahr-e-Naw, en el centro de Kabul, Afganistán, cerca de un hotel y restaurante, dejando varios civiles muertos y heridos, aunque el número exacto aún no está claro.



Medios estatales de China informaron que 2 ciudadanos chinos resultaron her pic.twitter.com/fnWQGlQccT — Gabriela Albores🇮🇱 (@GabrielaAlbore7) January 19, 2026

Video snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju krhotine i ruševine po ulici i dim koji kulja iz velike rupe na prednjem delu zgrade hotela.

#Kabul blast: Kabul police spokesman Khalid Zadran says “An explosion occurred in a hotel on Gulfaroshi Street in Shahr-e-Naw, the fourth district of Kabul city, causing casualties. Investigation teams have begun an investigation into the nature of the... pic.twitter.com/dYBnu6YMXe — ایثار بدری | 𝐈𝐬𝐚𝐫 𝐁𝐚𝐝𝐫𝐢 (@Isarbadri313) January 19, 2026

- Do sada smo primili 20 osoba u našu bolnicu. Među povređenima su četiri žene i jedno dete. Nažalost, sedam osoba je preminulo pre dolaska u bolnicu - izjavio je Dejan Panić, direktor avganistanskog ogranka humanitarne organizacije "Emergency".

One Chinese national was killed and three were wounded in a Kabul explosion that specifically targeted a Chinese restaurant.



A government insider source said.



(This is the fourth incident of this nature targeting Chinese nationals in Afghanistan in the last few months.) https://t.co/grL9tsBTPn pic.twitter.com/epQrgCeYZ1 — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026

Kasnije je News18 javio da je ogranak Islamske države- ISIS-Horasan - preuzeo odgovornost za ovaj brutalni napad.

Podsetimo, talibani su preuzeli ponovo kontrolu nad Avganistanom 2021. godine posle povlačenja američkih trupa. Oni su obećali da će uspostaviti bezbednost, ali su se bombaški napadi nastavili, od kojih je mnoge preuzela gorepomenuta filijala terorističke organizacije Islamska država.

(Reuters)

