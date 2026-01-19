Svet

VLADIMIR UBIO SUPRUGU: Sadomazohistička igra bračnog para završila se zločinom

Novosti online

19. 01. 2026. u 19:00

SADOMAZOHISTIČKA igra bračnog para iz Krasnogorska završila se smrću žene.

Foto: Printskrin

Njen muž, somelijer, uhapšen je.

Tragedija se dogodila 11. januara. Tokom intimnih igara korišćeni su čep za usta, lisice i konopci, kao i druga prateća oprema.

Vladimir G. je vezao suprugu, stavio joj čep u usta, a zatim joj začepio nos kako bi je nakratko gušio radi uzbuđenja.

Nekoliko minuta kasnije, muškarac je iznenada odlučio da ubije suprugu Dariju. Skinuo je čep za usta, bacio je na krevet, pokrio joj lice jastukom i držao je tako dok nije umrla.

Pokrenut je krivični postupak za ubistvo, a osumnjičeni muž je u pritvoru, piše REN TV.

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

