VLADIMIR UBIO SUPRUGU: Sadomazohistička igra bračnog para završila se zločinom
SADOMAZOHISTIČKA igra bračnog para iz Krasnogorska završila se smrću žene.
Njen muž, somelijer, uhapšen je.
Tragedija se dogodila 11. januara. Tokom intimnih igara korišćeni su čep za usta, lisice i konopci, kao i druga prateća oprema.
Vladimir G. je vezao suprugu, stavio joj čep u usta, a zatim joj začepio nos kako bi je nakratko gušio radi uzbuđenja.
Nekoliko minuta kasnije, muškarac je iznenada odlučio da ubije suprugu Dariju. Skinuo je čep za usta, bacio je na krevet, pokrio joj lice jastukom i držao je tako dok nije umrla.
Pokrenut je krivični postupak za ubistvo, a osumnjičeni muž je u pritvoru, piše REN TV.
Preporučujemo
OSAM GODINA ZATVORA ZBOG PRIMANjA MITA: Osuđen bivši gradonačelnik
19. 01. 2026. u 17:30
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić ubijen nožem u autobusu
19. 01. 2026. u 17:00
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Dete poginulo u požaru
18. 01. 2026. u 18:00
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)