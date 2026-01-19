VLADIMIR UBIO SUPRUGU: Sadomazohistička igra bračnog para završila se zločinom

SADOMAZOHISTIČKA igra bračnog para iz Krasnogorska završila se smrću žene.

Foto: Printskrin

Njen muž, somelijer, uhapšen je.

Tragedija se dogodila 11. januara. Tokom intimnih igara korišćeni su čep za usta, lisice i konopci, kao i druga prateća oprema.

Vladimir G. je vezao suprugu, stavio joj čep u usta, a zatim joj začepio nos kako bi je nakratko gušio radi uzbuđenja.

Nekoliko minuta kasnije, muškarac je iznenada odlučio da ubije suprugu Dariju. Skinuo je čep za usta, bacio je na krevet, pokrio joj lice jastukom i držao je tako dok nije umrla.

Pokrenut je krivični postupak za ubistvo, a osumnjičeni muž je u pritvoru, piše REN TV.